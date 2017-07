Enkelt men genialt: Slik klarer «badminton-flua» å oppdage lekkasjer i rør

Hva gjør du dersom du oppdager at bare halvparten av vannet du sender inn i en rørledning kommer ut i andre enden?

Med mindre du kan se vannet som lekker, eller oppdager at bakken er mykere enkelte steder kan du få en vanskelig oppgave foran deg.

I dag oppdages lekkasjer ved hjelp av utvendig inspeksjon eller ved å leie profesjonelle som kan sende lydsignaler inn i røret. Men dette kan bli en kostbar affære, og er først og fremst beregnet på å oppdage lyd og vibrasjoner i metallrør - ikke plast, ifølge Dimitrios Chatzigeorgiou, mekanisk ingeniør ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

I ni år har forskere ved universitetet utviklet et produkt som skal kunne oppdage små lekkasjer i både gass- og vannledninger med svært høy treffsikkerhet. Nå har de gjennomført vellykkede tester i en rekke byer.

Tre i én: Denne snøfreseren klipper plenen din i sommer

«Skjørt» suges inn mot rørveggene

Roboten, som ser ut som en badminton-flue, sendes inn i vannledninger gjennom brannhydranter eller andre åpninger i vannettet. Den vil deretter følge vannstrømmen mens et «skjørt» av gummi til en hver tid berører sidene i røret.

Ved en lekkasje vil gummiskjørtet suges inn mot rørveggen. Dette oppdages av sensorer, og loggføres sammen med robotens posisjon i røret.

Under testing har den oppdaget lekkasjer på fire liter i timen, eller «ti ganger mindre enn hva tradisjonelle systemer i gjennomsnitt klarer», ifølge mekanisk ingeniør Kamal Youcef-Toumi i forskningsgruppen som kaller seg PipeGuard.

Skal lage fleksibel variant

Roboten er blant annet testet i rørsystemer med en rekke sammenføyninger, svinger og T-ledd. Den skal ha klart å skille ekte lekkasjer fra endringer i trykk og variasjoner i rørdiameter, overflate og vinkel på røret.

Neste steg for forskerne er å lage en fleksibel variant av roboten som kan benyttes i rørsystemer med ulik diameter på rørene, ifølge MIT News.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Lyset til Tore (44) gikk hele tiden: Nå er strømbrudd noe av det morsomste han vet

Lekkasjelandet Norge

Hjemme i Norge har Teknisk Ukeblad tidligere omtalt enorme svakheter i vannettet. I enkelte kommuner, som Nes i Buskerud, Værøy og Odda, forsvinner opp mot 73 prosent av drikkevannet gjennom lekkasjer.

Selv om Norge ikke lider av knapphet av drikkevann, kan lekkasjene føre til store skader i grunnen der hullene oppstår. I tillegg risikerer man at forurenset vann trekker tilbake inn i røret dersom trykket blir borte en periode.

– De fleste lekkasjene vi oppdager er i tilknytning til messingdeler på stikkledninger, og de kan utvikle seg sakte over lang tid uten at vi klarer å spore dem opp. Når det blir mange nok av dem blir det fort kubikkmeter av det, forklarte Tor Dalevold, avdelingsleder for kommunalteknikk i Nes kommune.

I tillegg lider kommunen av høyt trykk på ledningsnettet - ingen «vidunderkur for gamle rør».

Rådgivende ingeniørers forening kaller vannettet i Norge gammelt og utsatt for brudd. Hovedårsaken til den dårlige tilstanden skal være bevilgning av penger, hvor en stor andel vil måtte gå til firmaer som søker etter lekkasje.