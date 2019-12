Energi Norge: Det finnes mye teknologi for å unngå prissjokk i kraftnettet

Statnetts konsernsjef Auke Lont sier til TU i dag at han frykter at kunder vil koble seg fra strømnettet dersom utbyggingskostnadene blir for store i årene framover. Det er planlagt nettutbygginger for svimlende 140 milliarder kroner, og jo flere som kobler seg av, jo høyere blir regningen for dem som er igjen, advarer Lont.