Endelig nytt navn på NSB

En haug av talspersoner hisser seg opp over navnebyttet til NSB, som nå bytter navn til Vy. Slakten over det nye navnevalget kommer fra nærmest «alle» hold. Ap, LO, Sp, SV, Språkrådet og en merkevareekspert. Omkvedet er at det gamle navnet burde beholdes. Til tross for at NSB slett ikke lenger bare er «statsbaner».

Vi lever i en omskiftelig tid. Også hva angår samferdsel. Elbilene flommer over på veiene, Uber utfordrer taxi-næringen, flere busser går over til eldrift og gamle ærverdige NSB begynner med bildelingstjenester. Samtidig som den gamle «jernbanen» nå er størst på buss - og blir utsatt for konkurranse fra utenlandske aktører.

Endringene i NSB har vært store. Og utfordringene har stått i kø. Ikke minst har selskapet fått skylden for problemer de ikke selv har skapt. Det er for eksempel ikke NSB som har skylden for at signalsystemene svikter og pendlere blir sittende signalfast i timesvis. Ei heller er det NSBs skyld at annen infrastruktur svikter. De reisendes forståelse av rollefordelingen mellom Bane NOR og NSB er ikke alltid presis. Som regel tipper vi at det er NSB som har kjent dette mest på kroppen, fordi de er nærmest de reisende - også kalt kundene.

Med dette som bakgrunn, synes vi det er på tide at NSB bytter navn. Og «Vy» er både enkelt og spenstig. At det følger med nytt design, er også passende. Virksomheten, som nå altså slett ikke lenger omfatter skinnegående materiell, trenger rett og slett noe nytt overbyggende og samlende. Og hele NSB-organisasjonen, med konsernsjef Geir Isaksen på topp, kan trenge en ny giv for å møte både fremtiden og konkurransen.

I motsetning til hylekoret ellers i landet synes vi derfor Vy passer bra. Det er et navn det er mulig å bruke på mange tjenester - både eksisterende og nye. Og - som Erna Solberg sier det - vi kommer til å venne oss til det. Akkurat som vi i fjor gjorde da Stat-hva-het-det-igjen skiftet navn til Equinor.

Som vår franskættede kollega også sier det: – Hvorfor fly når du kan Vy?