Endelig noe å glede seg over for Boeing: Nye 777X har fløyet for første gang

Hardt pressede Boeing fikk endelig noe å glede seg over lørdag. Da var det nye langdistanseflyet 777X i lufta for første gang. Den første flyturen fant sted fra Paine Field i Everett, helt nordvest i USA, der Boeing bygger sine største fly.

Testflyet takset ut med de karakteristiske oppfelte vingetippene. På enden av rullebane 34L ble vingetippene foldet ut, og 777-9-flyet var klar for sin første flyging.

3 timer og 51 minutter senere landet flyet igjen på Boeing Field i Seattle, etter det fartøysjef og 777/777X-sjefpilot i Boeing Test & Evaluation, Van Chaney, beskrev som en meget vellykket jomfruferd.

Videoen øverst er en redigert versjon av den fem timer lange webcasten lørdag

Forsinkelser

Testflyet WH001 skal denne uka sjekkes grundig før det skal i lufta igjen. Dette er ett av fire testfly. Det første som sto ferdig, blir stående på bakken der det brukes til statisk testing av strukturell styrke på skrog og vinger.

Boeing skriver at målet er å levere det første flyet til kundene i 2021. Det fordrer imidlertid at flytestprogrammet framover går som planlagt og ikke blir rammet av forsinkende faktorer direkte eller indirekte.

Da det første flyet ble vist fram for offentligheten første gang, i mars i fjor, hadde nettopp den andre 737 Max-ulykken skjedd, og det ble selvsagt ikke den festdagen slike utrullingsseremonier pleier å være.

Det som viste seg å forsinke 777X-programmet mest, var problemer med den nye GE9X-motoren. Dette skjedde i siste fase av sertifiseringsarbeidet der motoren ble stresstestet over lengre tid, og det ble avdekket prematur slitasje på statorene, laget i titan, i høytrykksturbinen.

GE Aviation har siden designet nye og mer robuste statorer, men disse måtte produseres, testes og installeres på motorene før disse igjen kunne sluttføre testinga og bli sertifisert før selve flytestinga kunne starte.

– Mer effektivt enn konkurrenten

Boeing 777X er den nye generasjonen av det meget suksessfulle langdistanseflyet, gjerne kjent som «Triple seven», som har vært i drift siden 1995.

Det er alltid mange tall og beregninger som slenges fram og tilbake mellom erkekonkurrentene Boeing og Airbus. Tidligere har Boeing hevdet at 777–9 vil være tolv prosent mer drivstoffeffektivt enn Airbus A350-1000 på en 6.000 nautiske mil lang rute.

I pressemeldinga som kom etter jomfruferden, skriver amerikanerne nå at flyet vil ha «ti prosent lavere drivstofforbruk og driftskostnader enn konkurrenten».

Kraftrekord I fjor ble GE9X skrevet inn i Guinness rekordbok etter at den i bakketesting 10. november 2017 klokka inn 597,4 kN og dermed slo GE90-115Bs rekord for passasjerflymotorer fra 2002 på 568,9 kN. GE9X har et omløpsforhold («bypass-ratio») på 10:1, altså mengden luft som sendes utenom/passerer gjennom motorkjernen. Mens GE90-115B har fire lavtrykkstrinn og ni høytrykkstrinn i kompressoren, er det i 9X tre lavtrykkstrinn og elleve høytrykkstrinn som sørger for et kompresjonsforhold på 27:1 og et rekordstort samlet trykkforhold («overall pressure ratio», OPR) på 60:1, sammenlignet med 42.1 på GE90-115B.

Ved siden av motorene peker Boeing blant annet på 777Xs aerodynamiske forbedringer på motorhusene og de nye komposittvingene.

For å oppnå dette er imidlertid vingene så lange at de ikke ville fått plass på dagens oppstillingsplasser for B777-300ER uten at tippene kan foldes inn. Vingespennet er 65 meter parkert og 72 meter når det flyr.

GE9X-motoren har en viftediameter på hele 340 centimeter. Forgjengeren GE90-115B leverer 513 kN skyvekraft og har en viftediameter på 3,25 meter. GE9X blir altså noe større, men blir optimalisert for noe lavere skyvekraft, 445 kN (100.000 pund).

777–9 vil typisk ha kapasitet til 426 passasjerer (to klasser) og en rekkevidde på 7.285 nautiske mil (13.492 km). Den sju meter kortere 777-8, som ligger bak i utviklingsløpet, vil typisk ha 384 seter og har en oppgitt rekkevidde på 8.730 nautiske mil (16.168 km).

Så langt har Boeing fått bestillinger på 340 fly.