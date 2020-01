Enda suprere superdatamaskin vil gi deg bedre værmelding

Vil bestå: Selv om de store beregningene nå vil kjøres i Italia, skal Cray-maskinen som brukes i dag fortsatt brukes ved ECMWF i Reading. Foto: Andrew Brookes

I Reading utenfor London ligger det europeiske senter for mellomlang værvarsling – ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Senteret er selve fundamentet for værvarsling over hele Europa. Uten dem hadde Meteorologisk Institutt mistet informasjon de trenger for å lage den norske værmeldingen. Deres oppgave er å utarbeide et mer finmasket varsel om norske forhold i samarbeid med andre nordiske land. Men de er helt avhengige av å få data om utviklingen utenfor det nordiske området. Det er det ECMWF som utarbeider og deler med medlemslandene.