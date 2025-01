En skjult norsk teknologiperle

I dag prater vi med Karoline Idås, som leder Horten Næringsforum og teknologifestivalen i samme by.

Ja, Horten er en av Norges sentrale teknologibyer. Selvfølgelig fordi byen har en lang og stolt maritim tradisjon og historie, men også fordi mangfoldet av teknologi er både bredt og dypt. Her finner du alt fra nanoteknologi og medisinsk teknologi til energi og agroteknologi. Et veritabelt mangfold, rett og slett.

Horten Tech Festival

Det er nettopp dette Karoline Alice Idås, som er daglig leder i Horten Næringsforum, baserer seg på når hun nå planlegger en runde av nyskapingen Horten Tech Festival. En festival Idås også er daglig leder for.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Se hvordan ny teknologi sikrer en av Norges eldste jernbanebroer

Målene for festivalen beskrives i tre ord: Kompetanse, karriere og konferanse. Selv er Idås tydelig på at nettopp kompetanse er en av fremtidens største utfordringer for teknologibyen, som attpå til kan skilte med eget marinemuseum i verdensklasse.

Flere kvinner til tech

For det er heller ingen hemmelighet at vikingbyen Horten også er en av landets fremste lokasjoner for maritim aktivitet. Foruten Karljohansvern har blant annet Kongsberg-Gruppen, Redningsselskapet og Kystverket aktivitet i byen. Så ble da også Horten kåret til årets maritime by i 2023.

– Fra gammelt av er Horten en maritim by. En posisjon vi har holdt i hevd i generasjoner. I dag er vi hjemmehavn for Asko Maritime AS, som driver de mye omtalte utslippsfrie, autonome og sjøgående fraktdronene mellom Horten og Moss, eksemplifiserer Idås.

Blant hennes mange engasjement i teknologibyen ved Oslofjorden er viktigheten av regionalt samarbeid og å sikre at bedriftene får utvikle seg videre her i Norge. Og – ikke minst – et engasjement som er helt nødvendig på så mange måter: At flere kvinner blir trukket til karrierer innen teknologi.