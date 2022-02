En rekke Nammo-våpen er på vei til Ukraina

Danmark sender 2700 rakettvåpen av M72 LAW til Ukraina.

Det danske forsvarsdepartementets material- og innkjøpsavdeling bekrefter overfor Danmarks Radio at våpnene ble kjøpt fra Nammo i 2018, skriver NRK.

I tillegg har Ukraina allerede Mk 153 SMAW som produseres av Nammo i USA og som er donert av amerikanerne, opplyser Nammo til Teknisk Ukeblad.

Videreutvikling

Begge deler er skulderfyrte våpen som brukes mot lettpansrede mål og befestninger.

Mk 153 SMAW («shoulder-launched multipurpose assault weapon») er et produkt Nammo fikk i sin portefølje etter oppkjøpet av Talley.

M72 LAW («lightweight antitank weapon») ble tatt fram som et nærpanservern med rekkevidde på kun et par hundre meter. Det er et éngangsvåpen i kaliber 66 mm uten styringssystem og er produsert på Raufoss siden 1966.

Siden den gang er våpensystemet oppgradert flere omganger med blant annet nye siktemidler og ny ammunisjon.

Et eksempel på dette er M72 «Fire-From-Enclosure» (FFE) som der USA inngikk en rammekontrakt med Nammo før jul verdt 4,5 milliarder kroner. Dette er altså et skulderfyrt våpen som kan skytes fra et lukket rom.

Danmark sender en annen relativt nyutviklet versjon, nemlig M72 EC («enhanced capacity»), som skal være i stand til å penetrere 450 mm panserstål (RHA).

Vanskelig å ha oversikt

Hvorvidt det er mer Nammo-utstyr på vei, er vanskelig å si sikkert, ifølge kommunikasjonsrådgiver Thorstein Korsvold i Nammo.

Han påpeker at de har solgt våpen og ammunisjon til en rekke Nato-land gjennom mange tiår. Derfor er det vanskelig å vite nøyaktig hva som finnes i ulike våpenlagre og hvem som sender hva til Ukraina.

Han utelukker ikke at det også er 30- og 12,7-millimeterammunisjon samt småkalibret ammunisjon fra Nammo på vei eller i bruk i Ukraina nå. Eksempelvis er Nederland i ferd med å sende ammunisjon østover. Derimot er Nammo ikke involvert i panservernvåpenet FGM-148 Javelin og luftvernet FIM-92 Stinger som USA har levert til Ukraina.

USAs president Joe Biden opplyste i helga at de nå sender ytterligere våpen, til en verdi av cirka 350 millioner dollar, til Ukraina. Herunder Javelin.

Det er også flere andre panservernvåpen allerede på plass i Ukraina eller på vei, der britene og svenskene har sendt NLAW («next generation light anti-tank weapon), som er utviklet av Saab i Sverige og produseres i Storbritannia. Saab har også pv-våpnene Carl-Gustaf og AT4.

– Vi ser at M72 er et høyaktuelt produkt for flere å sende til Ukraina nå, uten at jeg kan gå nærmere inn i dette akkurat nå, sier Korsvold.

Vurderer å sende våpen

Norge har ennå ikke besluttet om vi skal sende våpen til Ukraina, men beslutningen kan bli tatt innen kort tid, varsler regjeringen.

Ifølge NTB sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) søndag at Norge vil sende militært beskyttelsesmateriell til Ukraina. Støre fremhevet at det ikke gjør Norge til part i krigen. Ukraina har bedt om våpen.

Flere europeiske land har besluttet å sende våpen. Det kan også Norge komme til å gjøre snart, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet i Politisk kvarter på NRK.

– Det er så definitivt til vurdering. Det var nye møter i går ettermiddag og kveld, og vi skal ha nye møter i dag. Vi har avtalt å handle raskt, men ikke forhaste oss, sier Petersson.

Han sier mandag morgen at vurderingen skal bli tatt i løpet av de nærmeste timene og dagene. Petersson påpeker at det er et linjeskifte i norsk politikk hvis Norge sender våpen til et land i krig.

– Vi forholder oss til Norges eksportregelverk, og om noe endrer seg, vil vi forholde oss til det også, sier Korsvold i Nammo.

Ønsket seg NSM

Ukraina har tidligere, altså før den siste invasjonen, signalisert at de også ønsker seg kanskje det mest avanserte våpenet som produseres i Norge.

Da snakker vi om Naval Strike Missile (NSM), produsert av Kongsberg Defence & Aerospace og utviklet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret.

Høsten 2020 inngikk ukrainske og britiske myndigheter en intensjonsavtale som omhandler åtte nydesignede missilbåter der de seks siste skal bygges i Ukraina.

Noen uker etter avtalen med britene var i boks, ble Ukrainas forsvarssjef intervjuet av Apostrophe i en omfattende artikkel om framtidas forsvar og behovet for nytt materiell. Her uttalte han at planen var at missilbåtene skal seile med Naval Strike Missile om bord.

Men etter dette har det ikke kommet noen mer informasjon som tyder på at NSM er aktuelt, og den gang opplyste UD at Ukraina ikke er klarert for å motta forsvarsmateriell eksportert fra Norge.

For øvrig har nabolandet Romania bestilt NSM til sitt nye kystforsvar som skal være ferdig levert og operativt ved Svartehavet i løpet av 2024.