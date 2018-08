Én kommune skiller seg klart ut hva gjelder byggeprosjekter de nærmeste årene

I en fersk rapport fra Byggfakta er byggeplanene i norske kommuner for de neste årene offentliggjort (se faktaboks).

I prosjektdatabasen har de 3000 planlagte prosjekter innenfor sektorene undervisning, samlingslokaler og fritidsbygg og anlegg.

I rapporten står det at totalt 383 kommuner har konkrete planer for fremtidige bygg- og anleggsprosjekter i de ovennevnte kategoriene. Den samlede prosjektverdien for disse kommunene er estimert til 242 milliarder kroner (se tabell nederst i saken).

Undervisningssektoren er den største med 1335 prospekter til en samlet verdi av 118 milliarder. Innenfor fritidsbygg og anlegg er det planlagt 1219 prosjekter for 92 milliarder kroner, mens det skal bygges 446 samlingslokaler til en verdi av snaue 32 milliarder.

Per innbygger

Oslo, som den desidert mest folkerike kommunen, troner naturlig nok øverst på de fleste oversiktene. Som tabellen viser, er det planlagt prosjekter i hovedstaden innenfor de tre kategoriene for til sammen 34,4 milliarder kroner. Undervisningssektoren stikker av gårde med over 19 milliarder.

Nærmest i prosjektverdi kommer store kommuner som Bergen, Bærum, Trondheim og Stavanger. En fellesnevner er at undervisningssektoren er størst i mange av de 20 største kommunene som er gjengitt i tabellen, med unntak av de typiske hyttekommunene.

Byggfaktas ferske rapport om kommunenorges prosjektplaner: Rapporten fra Byggfakta er basert på selskapets prosjektdatabase, som inneholder over 20 000 individuelle prosjekter.

Databasen har detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter. Det gjelder alt fra rehabiliteringer av mindre bygg og tilbygg, til store byutviklingsprosjekter og broforbindelser til flere milliarder kroner.

Tallene dekker det profesjonelle prosjektmarkedet, både offentlige profesjonelle og private byggeprosjekter, men ikke privatpersoners bygging. Kilde: Byggfakta

Men noe av det mest interessante med rapporten, er at lille Flå kommune i Hallingdal i Buskerud topper listen suverent når det gjelder investeringer per innbygger. De har nemlig planlagt å investere for over 4,7 millioner kroner per innbygger, nesten fire millioner kroner mer enn kommunen med nest største investeringer per innbygger (ikke gjengitt i tabellen nederst i saken).

I den hyttevennlige kommunen skal det settes i gang fire prosjekter til en samlet verdi av 5,1 milliarder kroner. Det tilsvarer hele 4,76 millioner per innbygger, noe som er nesten fire millioner mer enn kommunen med nest største investeringer per innbygger. Flå kommer, som tabellen viser, derfor på en 7. plass på listen over totale investeringer blant kommunene i landet.

Hytteboom

Flå kommune har under 1100 innbyggere og et senter som ligger en halvannen times kjøring fra Oslo. Her er det over noen år planlagt å bygge ut om lag 2000 hytter, og i tillegg skal det bygges en del leiligheter og et alpinanlegg.

Eiendomsmilliardærene Olav Thon og Ivar Tollefsen vil føre opp hele 2000 hytter, samt leiligheter og et alpinanlegg. De to utbyggerne har inngått en intensjonsavtale med grunneierne for sammen å bygge ut området Turufjell. Dette området ligger på nordøstsiden av Flå sentrum, fra jernbanestasjonen og opp i fjellet.

Olav Thon satser stort i Flå kommune. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

De massive utbyggingsplanene i kommunen har høstet kritikk og skapt debatt. Ordfører Tor Egil Buøen (Flå Bygdeliste) har i et innlegg i Aftenposten forsvart planene med at de har avsatt cirka 30 kvadratkilometer av kommunens totale areal på 700 kvadratkilometer. Dette er fordelt på tre områder til hyttebygging. Flå ønsker å konsentrere fremtidig hyttebygging i tilknytning til eksisterende områder som har strøm, vei, vann og kloakk.

Bygger tett

Kommunen mener er det bedre å samle 1800 nye hytter i et eksisterende hytteområde, fremfor å spre 200 nye hytter utover hele kommunen.

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv er en av dem som har protestert mot planene. Organisasjonen mener at norsk natur er under et stekt press og utbygging derfor må begrenses.

Hallingdølen Olav Thon har for øvrig gjort betydelige investeringer i Flå, ved blant annet å bygge et kjøpesenter, hotell, leilighetsbygg, veksthus, Bjørneparken, McDonalds-restaurant og en idrettshall.

Av rapporten til Byggfakta fremkommer det ellers at Nissedal kommune i Telemark ligger på en annenplass i investeringer per innbygger, med drøyt 800 000 kroner de neste årene. Kommunen har under 1500 innbyggere. Byggfakta skriver i rapporten at de store investeringene blant annet skyldes planer om å bygge ut om lag 600 hytter. Byggestart er satt til 2019. På de neste plassene på listen finner vi Lom, Bykle og Engerdal, der det skal investeres for 560 000-590 000 kroner per innbygger.

Tabell:

Se tabellen over de 20 største kommunene i prosjektverdi, fordelt på undervisningslokaler, samlingslokaler og fritidsbygg- og anlegg:

Kommune Undervisning Samlingslokaler Fritidsbygg og anlegg Totalt Oslo 19 100 7 318 7 997 34 415 Bergen 10 869 3 358 3 479 17 706 Bærum 7 688 568 2 816 11 071 Trondheim 6 517 2 200 1 687 10 403 Stavanger 3 086 2 939 1 523 7 548 Tromsø 2 144 57 2 908 5 109 Flå - - 5 100 5 100 Askøy 3 571 35 216 3 822 Sandnes 2 412 146 771 3 329 Lørenskog 1 180 785 1 299 3 264 Kristiansand 961 1 043 1 054 3 058 Ski 1 514 0 1 293 2 807 Bodø 1 567 82 993 2 642 Asker 1 317 129 1 044 2 490 Fredrikstad 1 839 38 602 2 478 Karmøy 1 823 17 530 2 370 Skedsmo 1 353 558 315 2 225 Ringebu 344 - 1785 2029 Ringsaker 408 31 1518 1957 Sogndal 88 135 1630 1853 Totalt kommuner 31 740 92 201 242 029

Kilde: Byggfakta. Verdi i millioner.