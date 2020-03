En gigantisk digital stresstest

Koronaviruset har skapt en situasjon verden aldri har opplevd tidligere. Heldigvis skjer det i en tid da store deler av verden – og spesielt samfunnsstrukturen her hjemme i Norge – har kommet langt i digitalisering.

Fortsatt digitale mangler

Digitale løsninger hjelper deg imidlertid ikke på alle fronter. Et eksempel på det, er de som havnet i utlendighet etter at flyselskapene måtte redusere tilbudet. Selv reiste jeg til USA onsdag 11. mars. Det er lov å stille spørsmål om det var smart å reise...

Vel fremme skinte solen over strendene utenfor Los Angeles. Og folkemengden var stinn på piren i Santa Monica. Så stinn at vi valgte ikke å gå ut dit. Litt forholdsregler hadde vi altså med oss. Det ble «happy hour» på baren ved piren i stedet. Mens vi satt der kom meldingen om at den amerikanske presidenten kom til å stenge for innreise til USA. Et overraskende trekk da det ble kjent.

For oss ble problemet at stengningen skulle skje fra natt til lørdag. Med retur to dager etter det – mandag ettermiddag – var det dermed bare å finne ut hvordan det var mulig å komme seg hjem i tide.

Appen ikke oppdatert

En telefon til SAS ga ikke svar. Ei heller var det svar å finne i SAS-appen. Jeg hørte faktisk ingenting fra dem før jeg var vel hjemme i Norge. Da ringte jeg selv og forklarte situasjonen, slik at de kunne bruke kreftene på andre enn meg. De hadde (og har) tross alt mer enn nok å gjøre i en krevende og uventet situasjon.

I appen til SAS lå reiseruten vår lenge etter at det ble klart at flyet hjem ikke kom til å gå. Den lå der fortsatt etter at vi selv hadde «kansellert» den. Faktisk lå den der til lenge etter at vi, opprinnelig, skulle ha kommet hjem.

At selskaper er digitalisert med apper og ymse kundefronter betyr altså ikke at innholdet er oppdatert. Slikt sett bestod ikke SAS denne digitale stresstesten. Vi tipper at det også er slik med mange andre selskaper og tjenester.

Menneskelig hjelp ble løsningen

Ok. Så SAS kunne ikke hjelpe. Men tidlig på morgenen torsdag 12. mars var det fortsatt mulig å finne enveisbilletter hjem fra Los Angeles til Oslo. Enkelte av dem var svært dyre. Og andre var ville reiseruter med flere stopp. Søket endte med et par gjenværende billetter med Norwegian fredag kveld – rett før innreisestoppen skulle tre i kraft. Problemet var bare at nettsiden til Norwegian ikke responderte. Etter flere forsøk sto det fortsatt stille. Ville billettene bli revet bort foran nesten på oss?

Heldigvis hadde jeg et alternativ. TU Media har nemlig et kundeforhold til reisebyrået Berg-Hansen. Jeg ringte dit. Og stemmen i andre enden av telefonen kunne hjelpe. Et ekte menneske sørget for at vi raskt fikk billettene jeg ikke fikk tak i via min direktebooking på nettet.

Lettelsen var stor. Og hjemreisen gikk bra. At Heimevernet på Gardermoen ga beskjed om at det bar rett hjem til 14 dager i karantene, ble en bagatell.

Bra med Slack og Hangout

I karantene fungerer de digitale hjelpemidlene godt. Nettet fra Viken fiber virker utmerket. Slack-kanalene gjør nytten og Google Hangout fungerer faktisk med mer enn 60 deltagere samtidig (om de som ikke snakker muter mikrofonene sine).

Dersom vi unngår spredning av digitale virus, virker det ikke som om det er vår digitale infrastruktur det skal stå på. Stresstesten må sier å være vellykket så langt.

At SAS og Norwegian har litt å gå på vedrørende sin digitale kommunikasjon med kundene, er å leve med. Til deres forsvar er det imidlertid lov å stille spørsmål om hvorvidt de skal skalere sine løsninger for så uventede hendelser som det vi opplever nå.

Uansett har de to selskapene helt andre utfordringer de neste ukene, enn å reflektere over funnene til en dust som reiste til USA på ferie da pandemien truet.

I ettertid er det åpenbart at han både kunne og burde holdt seg hjemme.