Solceller på tak

En fjerdedel av norske tak er egnet for solceller – offentlige virksomheter sier nei takk



Statsbygg har dratt i gang et pilotprosjekt for å dokumentere at solceller både lønner seg økonomisk og gir klimagevinst. Det må de, for slett ikke alle leietakere en er interessert i å ta investeringskostnadene som kreves.