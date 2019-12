Kåring: Tesla Model S er ikke bare en salgssuksess, den er også en av tiårets feteste dingser

Time Magazine hadde knapt rukket å kåre Greta Thunberg til Årets person, før det amerikanske nyhetsmediet var klar med neste kåring: 2010-tallets mest innflytelsesrike gadgets. En av Times utvalgte dippedutter skulle være godt egnet til å glede Årets person, selv om hun ennå ikke har lov til å bruke den selv:

Tesla Model S.

– Har forandret bilindustrien

Blant kriteriene i kåringen er at produktet skal representere en ny måte å tenke på, det skal være innflytelsesrikt og stå for et paradigmeskifte.

Teslas selvkjørings-muligheter er blant elementene som Time trekker frem. Foto: ukjent

Akkurat som den to tonn tunge duppeditten som kom seilende inn i livene våre i 2012, altså. Dette skriver Time om Model S:

«Så du tror at biler ikke kan være duppeditter? Da har du ikke kjørt en Tesla Model S – eller sett en komme kjørende mot deg. Den elektriske sedanen har sakte, men sikkert forandret retningen bilindustrien følger, og tvunget konkurrenter til å omfavne en batteridrevet fremtid i stedet for dagens bensinslukende virkelighet – og utfordret tanken om at elektriske biler ikke er kult», skriver Time.

– Bilens svar på iPod

Magasinet nevner «over the air»-oppdateringer av programvare, en stor trykkfølsom skjerm og avanserte autopilot-muligheter blant tingene som gjør Tesla Model S til å fremstå som en bil fra 2022, ikke 2012.

«Tenk på Tesla Model S som bilen svar på iPod – i hvert fall hvis iPoden din kan kjøre fra 0–96 km/t på 2,3 sekunder», skriver Time.

Tre av ti er fra Apple

Skulle du være i beit for en julepresang som har skrevet seg inn i historiebøkene og synes at Teslaen blir litt kostbar og vanskelig å pakke inn, så bringer vi resten av vinnerne her:

Apple iPad (2010)

Raspberry Pi (2012)

Google Chromecast (2013)

DJI Phantom (2013)

Amazon Echo (2014)

Apple Watch (2015)

Apple AirPods (2016)

Nintendo Switch (2017)

Xbox Adaptive Controller (2018)