Én av fem næringslivsledere leser ansattes epost

En ny undersøkelse viser at norske næringslivsledere overvåker hvilke nettsteder som besøkes av de ansatte og at én av fem snoker i innboksen, skriver DN.

Lederne har i tillegg elektroniske systemer for å registrere tidsbruk.

Undersøkelsen er gjort av Deloitte, og resultatene er basert på svar fra 140 arbeidsgivere, fra blant annet offentlig sektor, finans, eiendom og teknologi.

Rundt 20 prosent av lederne oppgir at de har gått inn i ansattes epost eller annet elektronisk materiale, mens én av ti overvåker telefonbruk og to av ti sier de har overvåket hvilke nettsider ansatte besøker i arbeidstiden.

Overvåking og bruk av kontrolltiltak reguleres av arbeidsmiljøloven. Den krever at det skal være saklig grunn for kontrolltiltak, og at slike tiltak skal gjøres kjent for og drøftes med de ansatte.

I undersøkelsen oppgir 36,4 prosent av arbeidsgiverne at det ikke er utarbeidet interne retningslinjer.