Elon Musk signerer ny kontrakt med Tesla

Teslas toppsjef Elon Musk har signert en ny tiårskontrakt med den amerikanske elbilprodusenten.

Tirsdag ble det offentliggjort at Musk knytter seg opp mot Tesla i ti nye år.

Det har vært spekulert på om han ville gi fra seg jobben for å konsentrere seg om sitt mye omtalte Space X-prosjekt. Nå skal han altså likevel fortsette som administrerende direktør i Tesla.

Avtalen innebærer imidlertid at han kan risikere å ikke få betalt. Kontrakten innebærer nemlig at store økonomiske mål må bli nådd for at Musk skal få betalt.

Blir alle målene nådd, vil Tesla vokse til 650 milliarder dollar i markedsverdi, som tilsvarer om lag 5.120 milliarder norske kroner.

I dag ligger Teslas markedsverdi på rundt 60 milliarder dollar, altså 472 milliarder norske kroner.