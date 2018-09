Elon Musk: – Ett enkelt spørsmål avslører at du lyver på jobbintervjuet

SpaceX- og Tesla-sjef Elon Musk stiller ett enkelt intervjuspørsmål for å finne ut om en kandidat bløffer under jobbintervjuet:

– Hva er de vanskeligste problemene du har møtt, og hvordan løste du dem?

Musk mener at han kan forstå ut fra svaret om søkeren faktisk var den som tok eierskap og fant løsninger på et problem, eller bare var en del av et team som gjorde det.

Musk var til stede på World Government Summit i Dubai. Der forklarte han ifølge CNBC hvorfor han mener svaret viser hvilken rolle en søker har hatt i et prosjekt eller en virksomhet.

– Folk som virkelig løste problemet, vet nøyaktig hvordan de løste det. De kjenner de små detaljene, sa Musk.

Kan ikke fortelle detaljert om problemløsningen

Selv om ærlighet varer lengst, viser sosialpsykolog Ron Friedmans forskning at hele 81 prosent av oss lyver på jobbintervjuet.

Musk mener at det er de som kan snakke i dybden om problemene de møtte og strategiene de brukte for å løse dem, som snakker sant.

Folk som ikke har vært involvert i samme grad kan ifølge Musk ikke snakke like detaljert.

Og det er da han vet at kandidaten har løyet.

– Den som kjemper hardt med et problem, glemmer det aldri, sier Musk.