Elkem vil være med på elbileventyret – bygger pilot for å produsere batterigrafitt

Forskerne hos Elkem har utviklet en produksjonsmåte som reduserer energibruken. Til TU.no sier Inge Grubben-Strømnes, senior vice president i Elkem Carbon, at dette gir to fordeler.

– Vi har utviklet en teknologi som bruker betydelig mindre energi, dermed kan vi produsere til lavere kost og mer miljøvennlig, begge deler er noe kundene i økende grad ønsker.

Målet er å verifisere teknologien, gjøre mindre optimaliseringer og kvalifisere produkter overfor kunder. Om dette lykkes vil det bli bygget fullskala industrianlegg.

Byggestart i år

– Vi starter byggingen av pilotanlegget senere i år, og regner med å være i gang med produksjonen neste sommer.

Grubben-Strømnes sier at Elkem starter med en produksjon på 10.000 tonn per år, om pilotproduksjonen blir vellykket må det bygges et helt nytt industrianlegg.

Det er forventet betydelig vekst i markedet for litiumionebatterier de neste ti årene. Veksten

kommer på bakgrunn av økende etterspørsel etter elektriske kjøretøy og energilagring, i tillegg til andre produkter som elektriske verktøy, el-sykler og bærbar elektronikk.

Venter ti ganger så stor etterspørsel

Grafitt er det dominerende anodematerialet i litiumionebatterier og over de neste ti årene forventes etterspørselen å bli ti ganger så stor som dagens nivå på 150.000 til 200.000 tonn. For å møte den økte etterspørselen vil det kreves betydeligøkt produksjonskapasitet.

– Innen 2030 vil mellom 22 og 30 prosent av salget av kjøretøy være elektriske, og det er i tillegg sterke vekstprognoser i andre markeder som trenger batteriteknologi og energilagring. Det er et stort vekstpotensial for spesialiserte produkter med grønt fotavtrykk. Gjennom Elkems globale posisjon som leverandør av avanserte industrimaterialer, med ledende forskning på feltet og tilgang på fornybar energi i produksjonsprosessen, har vi en unik posisjon, sier konsernsjef i Elkem, Helge Aasen.

Synergier for Kristiansand

– Det er gledelig å annonsere at vi nå skal investere i et pilotanlegg som en del av vår batterisatsning. Dette er et naturlig steg mot en industriell produksjon av batterigrafitt i Norge, og vi får betydelige synergier ved å etablere oss på vårt anlegg i Kristiansand med vår eksisterende kompetansebase og vårt tette samarbeid med internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen materialteknologi, sier Grubben-Strømnes.

Støtte fra Innovasjon Norge

Pilotanlegget støttes av Innovasjon Norge, som har bidratt til realiseringen av prosjektet.

– Ordningen vår for støtte til utvikling av ny miljøteknologi har nettopp som mål å bidra til

fullskalatesting av prosjekter og satsinger som denne i regi av Elkem, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.