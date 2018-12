Fossilt kull har vært viktig som reduksjonsmiddel for å produsere silisium. Når utgangspunktet er kvarts, det vil si SiO 2 , må oksygenet bort, og det vanlige har vært å la det binde seg til karbon fra fossilt kull. Det samme gjelder for andre ferrolegeringer. Resultatet er store utslipp av CO 2 . Men nå skal utslippene kraftig ned.