Det var da realfaglærer og sivilingeniør Ola Lie fikk en sjokkerende vannregning han så muligheten til å la elevene løse et utbredt problem. En ventil eller et filter sviktet i sisternen på toalettet og vannet rant jevnt og trutt. Lekkasjen var så liten at den først ble oppdaget da regningen kom.