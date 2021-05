Elektrisk Harley lanseres under eget navn – ny modell i sommer

Det er over to år siden Harley-Davidson lanserte sin første Livewire-modell: en elektrisk variant produsert av den nærmest ikoniske motorsykkelprodusenten.

Nå er det klart at Livewire blir en selvstendig merkevare, omtrent slik Hyundai har valgt å la Ioniq bli et eget bilmerke.

Ifølge The Verge er planen at Livewire skal dra nytte av samarbeidet med morselskapet, men samtidig kunne etablere seg som et selvstendig navn i motorsykkelverden.

Bestselger

Den elektriske motorsykkelen som Harley-Davidson så langt har lansert, blir av Electrek anslått til å være den mestselgende el-motorsykkelen i USA, foran Zero.

Foreløpig er elektriske motorsykler sjeldne syn. Electrek anslår at Harley-Davidson har solgt rundt 200 elektriske motorsykler i måneden. Ifølge selskapets nyeste kvartalsrapport selger Harley-Davidson rundt 18.000 motorsykler til sammen i måneden, men salget til Livewire er ikke spesifisert.

Den opprinnelige Livewire-modellen går fra null til 100 på under 3,5 sekunder, takket være elektrisk motor. Det gjør at den også regenererer under oppbremsing, slik at batteriet lades. Rekkevidden ble opprinnelig oppgitt til 177 kilometer.

Under 2 prosent i Norge

8. juli lanseres imidlertid en ny utgave, ifølge The Verge, som tolker Harley-Davidsons trekk som et forsøk på å la Livewire stå på egne ben, uten å være avhengig av den klassiske merkevaren.

«Sammenlignet med bil er dagens elektriske motorsykler mer som Think og Buddy enn som Tesla og Jaguar I-Pace. Det vil gå mange år før elektriske tohjulinger kan konkurrere ut bensinmotoren», skrev Teknisk Ukeblad i en analyse av det elektriske motorsykkelmarkedet i fjor.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det registrert til sammen 166 nye elektriske motorsykler i Norge i fjor. Det utgjorde knapt 2 prosent av alle nyregistrerte motorsykler.

Ifølge pressemeldingen fra Harley-Davidson skal Livewire i første omgang konsentrere seg om det «urbane markedet».