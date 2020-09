Elbilistene bør betale mer – alle må være med og finansiere nye veier

Jeg har ennå ikke kjøpt elbil, men jeg kommer til å gjøre det når min ti år gamle dieselbil skiftes ut. Den ble forøvrig kjøpt på grunn av den rødgrønne regjeringens «omlegging av bilavgiftene for et bedre miljø». I 2011 valgte derfor tre av fire nybilkjøpere dieselbil. Skulle dagens elbil-fordeler tas bort, vil skiftet utsettes. Derfor er forutsigbarhet svært viktig.

Stortinget har bestemt at alle nye personbiler som selges fra 2025, skal være elbiler.

Men så kommer altså regjeringens såkalte ekspertutvalg og foreslår at landet ikke lenger har råd til å la elbiler kjøre gratis eller billig gjennom bomringene. Utvalget vil skrote den fordelen fordi inntekter fra bomringene i Oslo, Nord-Jæren, Bergen og Trondheim vil reduseres med 23 prosent fram mot 2030. Det tilsvarer 1,4 milliarder kroner. I mitt hode er dette lite penger for å bidra til mindre utslipp.

Et bestillingsverk?

Men kan hende er utvalgets rapport et bestillingsverk for å forberede oss på at det vil bli endringer i insentivene. For samferdselsminister Knut Arild Hareide har rett i at dagens ordning ikke vil være bærekraftig på lengre sikt. Insentivene vil bli svært kostbare for staten når bilparken domineres av elbiler - alle brukere bør jo være med på å finansiere nye veianlegg.

Derfor bør noen insentiver endres eller fjernes når hele ordningen skal vurderes av Stortinget neste år. Viktigere enn å øke kostnadene ved bruk er statens tap ved å frita elbilene for moms, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift – til tross for at bilansvaret gjelder alle registrerte kjøretøy.

I tillegg kommer alle fordelene som reguleres av kommunene – det kan være fritak for bompenger eller lavere takst, lavere pris på ferger, gratis parkering og adgang til kollektivfelt.

De økonomiske insentivene har virket. Bare i Norge er det nå nær 300.000 elbiler, mens de i hele Europa i fjor ble produsert 276.500 helelektriske biler. Dette endrer seg nå. I følge Chemnitz Automotive Institute skal elbil-produksjonen i Tyskland åttedobles de neste to årene.

Urettferdige utslag

Insentivene slår urettferdig ut om du bor i deler av landet hvor man er avhengig av å kjøre på bensin eller diesel fordi det er for langt mellom ladestasjonene. Hvor latent dette er, fikk regjeringen merke i august i fjor da Erna Solberg måtte dempe bompengeopprøret med en krisepakke på åtte milliarder over 10 år til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud.

Fordelene har også medført flere biler totalt i Norge. Bil per capita ligger nå på 0,510, og har aldri vært høyere. Det er grunn til å tro at veldig mange nordmenn har kjøpt seg en elbil i tillegg til den fossile.

Denne trenden må brytes. I påvente av at et system med veiprising blir utviklet – som vil være det mest rettferdige – bør elbilene betale bompenger, men mindre enn fossilbilene. Avgiftsfritaket på moms og trafikkforsikring bør avvikles, mens avgiftene for å forurense med bensin og diesel kan økes trinnvis mot 2030.

Kostnaden for bruk av veier, ferger og parkeringsplasser bør være lik, men null utslipp skal være billigst!