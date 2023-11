Bergen befester med dette sin posisjon som elbilhovedstad og leder foran andre storbyer som Oslo og Trondheim, skriver foreningen i en pressemelding. Bergen er tidligere også kronet til Europas elbilhovedstad.

Det ruller nå 50.000 elbiler på veiene i Bergen. Det betyr færre klimagassutslipp, mindre støy og bedre luftkvalitet.

– Bergen viser med all tydelighet at elbilpolitikken fungerer og at vi kutter klimagassutslipp, sier Bu.

Hun mener miljørabatt i bommen er et av de mest treffsikre tiltakene i elbilpolitikken.

Bærum har en elbilandel på 38,7 prosent og havner på andreplass på lista over elbilandel i de ti største kommunene. Oslo er nummer tre med 37,3 prosent. Drammen ligger lavest med en elbilandel på 21,6 prosent. Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Prosentandelen for elbiler fordeler seg slik: