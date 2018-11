Elbil-revolusjonen tømmer kloden for litium. Nytt funn gir håp om mer

Teknikkskiftet mot elektrifisering av bilparken har skutt fart – ikke minst i Kina. Der dukker det hele tiden opp nye elbilmerker, og innen år 2030 forventes produksjonen av elbiler globalt å ha økt 30 ganger.

For tiden må denne bilindustrien, samt produsenter av datamaskiner og mobiltelefoner, benytte seg av litium-ionbatterier. Allerede i dag er metallet en mangelvare – og forskningen rundt litiumfrie alternativer befinner seg langt fra et kommersielt gjennombrudd. Beregninger viser derfor at etterspørselen etter metallet vil komme til å øke med 600.000–800.000 tonn i løpet av de kommende ti årene.

Chiles gruvegigant SQM anser at litiumindustrien globalt kommer til å trenge investeringer på 10–12 milliarder dollar i løpet av denne perioden for å klare å levere til alle elbilene. Landet står, sammen med Australia, Kina og Argentina, for 95 prosent av verdensproduksjonen. Mange alternative land blir nå undersøkt i jakten på grunnstoffet; blant annet Sverige.

Men nå har man altså funnet en forekomst som kan få bilindustrien til å puste litt lettere. I Mali mener man å ha funnet et område som inneholder 694.000 tonn litium. Til sammenligning anses Chile i dag å sitte på den største enkeltstående forekomsten. Den er beregnet å være på 7,5 millioner tonn – av verdens totale estimerte forekomster på cirka 16 millioner tonn av metallet.

Håper på flere funn

Geologene fra australske Biriman og britiske Kodal Minerals tror at den vestafrikanske andelen skulle kunne utgjøre 4,34 prosent av den totale verdensproduksjonen. Funnet består av 48 millioner tonn malm med en høy andel av litium – og nye funn kan utmerket godt komme.

– Andelen kan øke, siden undersøkelsene fortsetter. Biriman har nok kommet i gang med å produsere innen to år, sier Yaya Djire, som er sjef for den geologiske avdelingen ved Malis gruvedepartement til The Drive.

Siden 2017 har rundt et dusin tillatelser for gruvedrift blitt delt ut til bedrifter, og alle ligger i gruveområdet rundt Bougouni, der mesteparten av litiumreservene finnes. Fram til i fjor hadde Mali bare to tillatelser for gruvedrift på litium, men etter dette har forandringene vært dramatiske.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se.