Elbil-omlegging gir massive jobbkutt

Audi skal kutte en mer enn hver tiende ansatt i Tyskland frem til 2025. Det går frem av dagens pressemelding, der bilprodusenten forteller at 9500 jobber vil forsvinne i denne perioden. Samtidig vil Audi ansette 2000 nye eksperter innen om elektrisk mobilitet og digitalisering. Mange av jobbene skal bort ved hjelp av naturlig avgang og pensjonsordninger.

Og Audi er slett ikke alene om å kutte ansatte på vei inn i en elektrisk fremtid.

13,8 millioner jobber i EU

Bilen er blant oppfinnelsene som har forandret livene våre mest – på godt og vondt. Få oppfinnelser har forpestet kloden vår mer. Få har gjort livene våre enklere og mer komfortable. Og få har gitt oss like mange arbeidsplasser.

I 2017 ga EUs bilindustri direkte og indirekte jobb til 13,8 millioner mennesker, ifølge European Automobile Manufacturers Association.

Elbilmotorer har langt færre deler enn forbrenningsmotoren. Motoren til VWs ID. 3 får plass i en sportsbag. Foto: Volkswagen AG

Men i årene som kommer, må veldig mange av disse får den triste beskjeden om å levere inn adgangskortet. Årsaken er Norges nye favorittkjøretøy: elbilen.

Få deler krever færre ansatte

Motoren i en elbil har bare en brøkdel av delene som trengs i en diesel- eller bensinmotor. Motorene er langt enklere, og det betyr mindre behov for ansatte. For ingeniørene som konstruerer forbrenningsmotorer og girkasser, for industriarbeiderne som pusler sammen bitene til komplette biler, for ledere og kantinefolk, for underleverandører, lastebilsjåfører og oljeselskaper og så videre.

– Å bygge en elektrisk bil betyr rundt 30 prosent mindre jobb enn biler med forbrenningsmotor, sa VW-sjef Herbert Diess tidligere i år. Også Ford har meldt at det trengs 30 prosent færre arbeidstimer for å lage en elbil enn en bil med forbrenningsmotor.

Nå står kuttene i kø, og det er ikke hyggelige tall.

Titusener av jobber i fare

Continental, som ikke bare lager dekk, men også er en stor leverandør av bl.a. hydrauliske pumper og innsprøytingsdeler, meldte nylig at over 5000 ansatte kommer til å bli overflødig i årene som kommer. Mye på grunnen er nedgang i leveransene av deler til forbrenningsmotorer.

Volkswagen har meldt at de kutter inntil 7000 jobber, for å sikre seg finansielt mot overgangen til elektrisk bilproduksjon. De fleste av disse jobbene forsvinner rett nok ved naturlig avgang, men de blir ikke erstatte.

Nylig kunne også Mercedes-Benz berette at de må spare ti milliarder kroner i lønnsutgifter innen 2022, noe som betyr at minst 1000 jobber forsvinner – de fleste innen ledelse. Årsaken er som hos VW: overgangen til en mer elektrisk transport.

– Elbiler er onde

Ifølge en rapport laget av den München-baserte forskningsinstitusjonen IFO vil overgangen til elektriske og autonome biler true 55.000 jobber bare i Bayern. Tallet gjelder kun bilbransjens underleverandører – jobbkutt hos Bayerns bilprodusenter kommer altså i tillegg.

Forskere ved den tyske forskningsorganisasjonen Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) har estimert at elektrifisering av bilparken vil medføre 114.000 tapte arbeidsplasser i Tyskland innen 2035.

I USA kalkulerer United Automobile Workers (UAW) med at skiftet bort fra forbrenningsmotoren kan fjerne 35.000 arbeidsplasser de kommende årene.

Også i Asia er nervøsiteten høyst til stede. Ikke minst hos Ha Bu-young, fagforeningsleder i Hyundais motordivision. Fagforeningen hans har spådd at 70 prosent av arbeidsplassene hos den sørkoreanske bilprodusenten kan forsvinne, i verste fall.

– Elektriske biler er katastrofer. De er ondskapsfulle. Vi er veldig nervøse, sa Ha Bu-young til Reuters i fjor.

Bilprodusentene skal kutte utallige jobber de neste årene. Helelektriske Tesla går andre veien, og trenger folk. Foto: Tesla

Færre nye jobber

Ny teknologi vil selvsagt også skape nye arbeidsplasser, i dette tilfellet innen elektronikk, batteriproduksjon, ladeinfrastruktur, autonomi osv. Et eksempel er Tesla, som hadde nesten 49.000 ansatte i 2018. Ifølge New York Times vil Teslas nye fabrikk utenfor Berlin gi 2000–3000 arbeidsplasser, på sikt kanskje så mange som 7000.

Men det er lite sannsynlig at de nye arbeidsplassene vil kunne måle seg med antallet jobber som forsvinner.

Stuttgart-baserte Franhofer Instutute for Industrial Engineering har i studien «ELAB 2.0 – Effects of vehicle electrification on employment in Germany» estimert at 75.000 jobber vil forsvinne det neste tiåret, og at 25.000 nye vil bli skapt.

Et lite, og kanskje navlebeskuende, lyspunkt er at Norge ikke har særlig bilindustri som kan bli rammet.

– Bilbransjen kommer til å trenge enhver tilgjengelig mekanikere fremover, sier Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund. Foto: Norges Bilbransjeforbund

– Norge lite påvirket

Egil Steinsland, som er kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund, tror ikke at norske arbeidsplasser vil bli påvirket i nevneverdig grad.

– Bilbransjen kommer til å trenge enhver tilgjengelig mekaniker også fremover.

– Men elbiler krever da mindre vedlikehold og service enn bensin- og dieselbiler, som gir behov for færre arbeidsplasser?

– I hovedsak krever elbilen cirka 70 prosent av timeantallet til en bensin-/dieselbil, men det betyr likevel ikke automatisk at det trengs færre mekanikere, sier Steinsland.

Han trekker frem foliering, ruteskift, bilpleie og infotainment som relevante fremtidige arbeidsområder.

En eventuell usikkerhet rundt fremtidige arbeidsplasser, handler altså ikke om elbiler.

– Det som kan påvirke arbeidsplasser, er hvis bilsalget stopper helt opp, for eksempel på grunn av plutselige avgiftsøkninger, sier Steinsland.