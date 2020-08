Elbåtutfordreren Zin og fem andre «sjøens Teslaer»

Da Tesla kom inn i bilbransjen, var det som kjent starten på en revolusjon for elbiler. Siden den gang har elektrifisering spredt seg som en brann i forskjellige bransjer - og vi har på kort tid hørt om både kanalens og sjøens Tesla.

Men det finnes ikke bare én «sjøens Tesla». Det kan du se i samlingen vår nederst i artikkelen. En av dem er Seattle-baserte Zin Boats.

Det amerikanske oppstartsselskapet legger ut på vannet med en 20-fots modell kalt Z2R. Designet er minimalistisk og skroget er bygget i karbonfiber. Dette betyr at båten veier om lag halvparten av hva en tradisjonell motorbåt ville veid.

– Som å kjøre bil i første gir med full gass

Teknisk sett har de gjort det ganske enkelt for seg selv. I stedet for å prøve å utvikle egne løsninger, har selskapet valgt å bruke en motor fra Torqueedo koblet til et BMW i3-batteri.

Oppstartsselskapet Zin Boats, med sin første elbåtmodell. Z2R kan holde marsjfart på rundt 15 knop i opptil 87 nautiske mil (omtrent 160 km). Foto: Zin Boats

Zin lanserte båten sin på Miami Boatshow tidligere i år. I følge selskapets grunnlegger, Piotr Zin, er fordelene ved elektrifisering mange - i tillegg til miljøaspektet. Men det har tidligere vært begrenset av fysikkens lover, sier han. Å kjøre båt krever mye mer enn å få en bil til å rulle.

– Kraften som kreves for å kjøre båt er enormt mye større sammenlignet med det som trengs for en bil. Det er litt som å kjøre bil i første gir med full gass hele tiden, sier han i et intervju med Tech Crunch.

Etter hvert som batteriene er blitt mye bedre, har elektrifisering av båter også blitt en realitet.

Z2R kan kjøres i marsjfart (rundt 15 knop) i opptil 87 nautiske mil - tilsvarende drøyt 160 km.

Toppfart på 30 knop

For de som har det travelt er toppfarten satt til 30 knop, delvis for å spare batteriet, men også for sikkerhet.

– Vi har testet båten i 55, men bestemte oss for ikke å selge den versjonen til folk. Det er bare sinnssykt, sier Piotr Zin.

En stor fordel med drivlinjen er at det i utgangspunktet er mulig å plassere alle komponenter der du vil ha dem. Kombiner dette med at batteriet er flatt og gir et lavt tyngdepunkt - og du har god grunnleggende stabilitet i båten. Så i stedet for å legge seg på bakenden, slik mange båter gjør når du kjører på full gass, forblir den elektriske båten mer i plan.

En annen fordel er mangelen på støy fra drivlinjen. I følge Zin skal lydvolumet i et marsjfart være 68 desibel, noe som er omtrent lyden du har inne i bilen når du kjører.

Det hele kommer selvfølgelig med en heftig prislapp. Ett eksemplar går for 248.000 dollar, som tilsvarer 2.166.000 svenske kroner.

Som nevnt over er ikke Zin alene om å forsøke å gjøre seg interessant for miljøbevisste millionærer. Det er mange som konkurrerer om disse kundene. Vi har svenske Strana, Candela Boats og X Shore - men også en hel rekke utenlandske alternativer.

Candela Speed ​​Boat

Lidingö-baserte Candela er på ett vis den virkelige «sjøens Tesla». Båten deres går lengre enn bare å være elektrifisert. Her kombinerer de batteridrift med foilerteknologi. Båten er koblet til nettet og kan dermed oppdateres eksternt.

Takket være foileren er den effektive marsjfarten mellom 19-23 knop. Toppfarten er 30 knop, og på én opplading skal båten kunne takle «over 50 nautiske mil i 22 knop.

Selskapet fikk plass på Ny Tekniks 33-liste i 2019, som en av Sveriges beste teknologioppstarter.

Eelex 8000 fra X Shore. Foto: X Shore

X Shore

«Vi vil ikke finne opp hjulet på nytt, men vi skal rette skipet». Slik beskriver administrerende direktør i det svenske selskapet X Shore, Konrad Bergström, arbeidet sitt.

Siden 2016 har de kjørt prototyper. I 2018 kom det første produktet på markedet, og nå har de utvidet.

Produktporteføljen består i dag av Eelord 600 og Eelex 8000, der sistnevnte er flaggskipet og har en batterikapasitet på 120 kWh, en maksimal kapasitet på 220 kW og en rekkevidde på 100 nautiske mil. I tillegg er to nye prototyper i gang.

Fraucher Bootswerft

Den østerrikske båtprodusenten Frauscher har tilbudt elektrifisering i lang tid, og i fjor viste de frem sin siste versjon av 740 Mirage Air.

Dette er en båt på drøyt 24 fot som kan fås med en motor på 60 eller 110 kW (82-150 hk) og batterikapasitet på 40 eller 80 kWh.

I likhet med Zin kommer maskinen fra Torqueedo og batteri(er) fra BMW i3. De leverer også mindre elektriske båter.

Rand Boats Danska

Rand lanserte sin første elektriske båt i 2018, og tidligere i år ble den betydelig oppdatert. Den 28 fot lange Leisure Electric kombinerer en elektrisk motor på 240 kW (326 hk)) med en modulær batteripakke som kan bygges sammen til hele 120 kWh.

Toppkonfigurasjonen gir en båt som takler 140 nautiske mil på en enkelt ladning og toppfart på 40 knop. I tillegg til dette tilbys også en mindre modell kalt Mana 23.

Vita Power

Et selskap som også kan sammenlignes med Tesla er Vita Power. I tillegg til å lansere en elektrisk båt, bygger de et nettverk av hurtigladere langs den franske rivieraen. Vita X er ti meter lang, har en batteripakke på 235 kWh og dobbel vannjet med en maksimal effekt på 580 hk. I tillegg kan båten hurtiglades opp til 150 kW.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny Teknik for deres abonnenter. Den er tilgjengelig på norsk for abonnenter av Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale.