El-kjelen koblet seg inn to ganger: Utgjorde 29 prosent av strømregningen

Jon Reidar Hammerfjeld er styreleder for et sameie med 15 leiligheter og to forretningslokaler på Grefsen i Oslo. Boligblokka har en bergvarmepumpe som dekker 90 prosent av energibehovet deres. På ekstra kalde dager har de en el-kjel som kobler seg inn som backup.

Dette er en billig energiform. I desember var det mildt og strømprisen var lav. Likevel fikk sameiet en strømregning på 9.340 kroner. 29 prosent av regningen var i form av effekttariff.

– I desember brukte vi nesten ikke strøm, men vi hadde to enorme topper da el-kjelen hadde koblet seg inn. Dette kostet oss 2.700 kroner, sier Hammerfjeld.

Det var bransjenettstedet Enerwe som først omtalte saken.

Betaler ut fra høyeste forbrukstime

Den eldre, uisolerte boligblokka på Grefsen klarer seg stort sett på bare varmepumpe. Foto: Ellen S. Viseth

I motsetning til privatpersoner, må borettslag og sameier betale et effektledd på nettleia. Den beregnes ut fra den klokketimen i måneden da man brukte mest strøm. Avgiften er høyere om vinteren, når det er trangest i strømnettet.

Hos Hammerfjeld og naboene utgjorde effektleddet en høy andel av desember-regningen.

– Jeg støtter tanken om å ha en slags rushtidsavgift i strømnettet. Men slik det er nå, må man betale like mye om effekttoppen kommer om ettermiddagen når det er trangt, eller midt på natta. Da har man ikke mye incitament for å hjelpe nettselskapet, sier Hammerfjeld.

Han mener man heller burde fått incentiv til å flytte strømforbruket til tider med god plass i nettet, slik Glitre tester i Buskerud.

Får hjelp til å styre varmepumpa

For akkurat dette sameiet kan det likevel finnes en løsning. De skal få hjelp av Nordisk Energikontroll, til å unngå slike strømtopper i fremtiden.

Det er mulig å legge inn en belastningsvakt på el-kjelen, så den begrenser strømforbruket sitt. I tillegg har borettslaget gjort et heldig valg da de installerte varmepumpe for fire år siden:

– NIBE-varmepumper, som Hammerfjell og naboene har, kan tilpasses nettet og ta hensyn til kraftpris og nettleie. Men det er bare de beste pumpene som har dette innebygget, sier Tor Sveine, salgsansvarlig i Nordisk Energikontroll.

Slike bergvarmepumper kan også stilles inn på dag- og nattariff i områder som har det. Da kan varmepumpa varme opp vannet i forkant, og ikke når det er dyrest.

Henter inn data og setter opp alarmer

Sveine vil også prøve å hjelpe dem med energioppfølging og en automatikk som gjør at forbruket holder seg under en viss effekt.

Sameiet har to strømmålere. Denne regningen for desember er basert på måleren hvor el-kjelen er koblet til. Effektleddet utgjør 40 prosent av kostnaden.

– Nå samles alle målerverdier i Elhub, og da kan man installere et system som heter data derfra. Man kan sette opp alarmer som sier fra hvis for eksempel varmekabler står på når de ikke bør, og kan gjøre korreksjoner, sier Sveine.

Dette er også nyttig fordi blokka på Grefsen var bygget med oljefyringsanlegg, går det lite strøm inn i bygget.

Gammelt bygg, liten sikring

– De har ikke så mye å gå på. De har satt inn bergvarmepumpe og de skal ha elbillading. Da har de ikke kapasitet til å lade alle bilene på dagtid, men når folk har lagt seg kan billadingen slå inn. Også varmtvann kan produseres om natta når det er billig strøm og nettleie, sier Sveine.

Han sier at det også er mulig å regulere el-kjelen i enkelttimer, og at mye annet utstyr er klart til å ta i bruk varierende nettleie.

– Kraftprisen er allerede timebasert, så det er på høy tid at nettleia også blir det. Det er fint at folk tilpasser seg, mener Sveine.

– Forutsetter én modell for hele landet

Foreløpig er det bare næringskunder og borettslag som har effekttariffer. Men regjeringen behandler nå et forslag om å innføre dette også for privatkunder. Mange nettselskaper er i gang med pilotprosjekter for sine privatkunder.

I forslaget fra NVE ligger det an til at hvert nettselskap skal kunne velge forskjellige modeller. Dette forslaget møter motstand fra en rekke aktører innen elektro og bolig.

– Hvis leverandører som Nordisk Energikontroll og Nibe skal kunne tilby smart styring av varmepumper, forutsetter det én tariffmodell for hele landet. Dette blir helt umulig å få til hvis hvert nettselskap skal kunne få lage sin egen modell innenfor et rammeverk, slik NVE har foreslått, mener Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.