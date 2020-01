El-Fiat med fem gir og Tesla-batteri

Den eneste kjekke måten å sole seg på, er i en åpen sportsbil. Men den som vil ha et mykt tak å brette ned på fine dager, har jammen ikke mange elektriske alternativer å velge mellom. Teslas roadstere, både den gamle og kommende typen, kan gi luft i luggen, men begge disse har targaløsninger, og er ikke fullverdige cabrioleteter. Den elektriske versjonen av VW-boblen, som TU kikket på i høst, er en mulighet, men noen sportsbil har vel folkevognen aldri vært.

Under det gamle bensinlokket ligger ladeporten. Foreløpig tar bilen ikke hurtiglading. Foto: roadstersalon.com

Nå er muligheten her, i form av en Pininfarina-tegnet klassiker med røtter helt tilbake til 1960-tallet.

Bensinråskinn ble til elbil

Etter noen års utvikling er Illinois-selskapet Roadster Salon klar for å slippe restaurerte og konverterte Fiat 124 Spider-biler ut på livets landevei. Det hele begynte i 2016, da amerikanerne egentlig satte seg fore å utvikle et råskinn av en Fiat Spider med heftig bensinmotor. Underveis forandret planene seg. Roadster Salon, som har spesialisert seg på å restaurere akkurat denne biltypen, ble mer og mer fascinert av tanken på å elektrifisere bilen. Nå er bilen klar for velstående kunder, under navnet Spider America EV.

Elmotoren er koblet til Fiats gamle girkasse. Foto: roadstersalon.com

To motorer

Under det aldrende italienske panseret ligger det to seriekoblete elmotorer, som ser ut som én. Drivverket kommer fra California-selskapet Electric GT. Til sammen bor det i underkant av 200 hk den bakhjulsdrevne bilen, og dreiemomentet er på 271 Nm. Ikke de mest elleville ytelsene i elbilbransjen, men nok til å skubbe den lette toseteren fra 0–100 km/t på rundt seks sekunder. Det er omtrent dobbelt så raskt som med bilens opprinnelige toliters bensinmotor, og det føles sikkert enda raskere med vind i tupeen og fluer i kjeften. Rekkevidden er ikke oppgitt, men ifølge Roadster Salon skal bilen gå lenger enn Fiats elektriske 500e – som har knappe 135 kilometer å rutte med.

Ikke det tristeste elbil-interiøret, dette! Foto: roadstersalon.com

Tesla-batterier

Bak setene, og under bakluken, ligger to Tesla-baserte batteripakker på til sammen 36 kWt. Noen mulighet for hurtiglading har bilen foreløpig ikke, her snakker vi retrolading på forsiktige 5 kW. Ladeluka er forøvrig plassert bak på den ene skjermen, under samme luke som før i tiden ble brukt til å helle bensin på tanken.

Sikkert et greit sted å tilbringe fellesferien? Foto: roadstersalon.com

Som en sjelden blomst i elbilverdenen har Fiaten femtrinns manuell girkasse: Roadster Salon har brukt Fiats opprinnelige femtrinnskasse, og ved hjelp av deler fra VW og Mitsubishi er elmotoren altså koblet til den konvensjonelle girkassen. At bilen skal kunne kjøres som en halvautomat må sees litt humoristisk. Førstegiret sies å være så lavt at det er meningsløst å bruke det, og når du først har kommet i tredjegir så har bilen nok moment til at du knapt trenger gire på resten av turen.

Koster flesk

Den elektriske toseteren er sikkert et fint sted å sole seg, men prisen kan få enhver til å bli bleik om nebbet. Roadster Salon skal ha 140.000 dollar for skapningen, som har oppgradert understell, bremser og på alle måter synes vakkert restaurert.

Om det er noen trøst, så kan bilen også fås i billigversjon, for bare 90.000 dollar. Da kalles den Spider America EV Junior, og har kun én motor. Budsjettversjonen har rundt 120 hk, og Tesla-batterier nok til å oppnå 25 kWt.

