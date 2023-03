El-bilinteressen faller. Avgiftene får skylden

I en undersøkelse som Norstat nylig har gjort for NAF svarer 42 prosent at deres neste bil blir en elbil. Det er en nedgang på 12 prosentpoeng fra august i fjor. Da svarte 54 prosent det samme, skriver NAF i en pressemelding.

NAF mener regjeringen bør stoppe avgiftsveksten for elbiler, om de fortsatt ønsker å ha med seg folk på det grønne skiftet.

Én av fem har mistet interessen

– Det er alvorlig når mer enn én av fem som tidligere var interessert i elbil har mistet interessen. Fra nyttår har regjeringen innført moms og nye avgifter på kjøp, og økt bompengene og omregistreringsavgiften på elbiler. Da er det ikke rart at folks interesse for elbil går ned, sier Braadland i meldingen.

Økte renter og strammere økonomi kan også være med på å forklare tallene, ifølge NAF.

– Elbil har lenge vært det samme som nybil. Da kan nok økte renter også bidra at flere folk setter seg på gjerdet, men det forklarer neppe alt, mener Braadland.

Én av tre bilkjøp var elektriske i 2022

I 2022 var hvert tredje bilkjøp – 33 prosent – en elbil, når man ser på bruktbilkjøp og nybilkjøp samlet. Det var en økning fra 26 prosent året før.

– Spørsmålet nå er om denne veksten vil være like høy i 2023. Med den synkende interessen som folk oppgir så kan mye tyde på at svaret på dette spørsmålet blir nei, sier Braadland i meldingen.

Undersøkelsen viser at det fortsatt er i distriktene at folk er mest skeptiske til å velge elbil. Her svarer 30 prosent av respondentene at deres neste bil blir en elbil. I motsatt ende finner vi folk i storbyområder. Her sier om lag annenhver respondent at deres neste bil blir en elbil.