Eksplosjon i ferge med 335 om bord - store mengder røyk utløste brannsystemene

Forsvaret har sendt et helikopter til fergen, og har ytterligere to helikoptre stående i beredskap hvis nødvendig, opplyser en talsmann for luftforsvaret i Litauen overfor nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge talsmannen har det funnet sted en eksplosjon i fergens maskinrom.

Fergen sendte ut nødmelding klokken 12.45 norsk tid tirsdag. Den befant seg da øst for Bornholm. Fergen kom fra Kiel i Tyskland og var på vei til den litauiske havnebyen Klaipeda.

Fergen heter MS Regina Seaways og eies av det danske rederiet DFDS. Fergen skulle ifølge nettsiden til Kiel havn lagt til kai i Lithauen klokken 17.00 tirsdag.

Kommunikasjonsdirektør i DFDS, Gert Jakobsen, sier til NRK at det ikke er snakk om brann om bord i fergen.

Regina Seaways Passasjerferge eid av DFDS Seaways, under litauisk flagg.

199 meter lang, 26,6 meter bred. 25666 bruttotonn.

Bygget i 2010.

Et motorhavari forårsaket store mengder røyk, noe som igjen utløste brannsystemene i passasjerfergen, skriver avisen.

– Vi vet ikke hva som forårsaket dette. Ingen mennesker er skadet og situasjonen er under kontroll, sier Jakobsen til NRK.

Alle passasjerer som var om bord skal være trygt evakuert, ifølge en representant for beredskapsstyrkene. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Saken oppdateres.