Eksplosjon i el-ferge: Ber rederier vurdere faren for gassutvikling i batteri-installasjoner

Sjøfartsdirektoratet kommer mandag ettermiddag med en foreløpig sikkerhetsmelding etter brann og eksplosjon i batterirommet på MF Ytterøyningen torsdag og fredag forrige uke.

De to viktigste anbefalingene som direktoratet går ut med i sikkerhetsmeldingen er følgende:

Etter råd fra produsenten Corvus skal batteri-installasjoner til enhver tid være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder.

Alle rederier som har fartøy med batteri-installasjoner bes om å gjennomføre en ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteri-installasjonene.

Slukkingen fungerte tilsynelatende bra

I meldingen påpeker direktoratet at rutinene og systemene rundt slukkingen av brannen på MF Ytterøyningen fungerte tilsynelatende bra.

– Dette er et område som vil følges opp videre, men brannen ble slukket og evakueringen skjedde på en trygg og god måte, heter det i meldingen.

Oppfølgingsarbeidet etter brannen er i en tidlig fase, skriver Sjøfartsdirektoratet, og det kan være at anbefalingene endres hvis videre undersøkelser gir grunnlag for det.

– Direktoratet opplever dialogen med både rederiet og batteriprodusenten som god og åpen. Det gir et godt grunnlag for arbeidet med å finne ut av hendelsesforløpet, skriver de.

– Størst skader over tavlerommet

Den ti år gamle MF Ytterøyningen ble bygget om til hybridferge med både diesel- og batteridrift i 2018. Westcon Power & Automation hadde kontrakt på jobben og brukte Corvus som underleverandør av batterier.

Corvus har levert de vannkjølte batteriene av typen Orca ESS.

Mandag formiddag ga regionsjef i Norled, Inge Andre Utåker, et overblikk over skadene:

– Røyk- og kjemikaliedykkere har hatt svært begrenset tid om bord på grunn av gassfare, men vi regner med at batterirom og tavlerom er helt utbrent. Begge ligger rett under bildekket og dekker hele fergens bredde omtrent midtskips. Trykket fra eksplosjonen var så stort at dekket buler oppover over dette området – aller mest buler det over tavlerommet, sa Utåker til TU.

Regionsjefen sa mandag formiddag at det foreløpig ikke er oppdaget skader på skrogsidene, men at det antakelig er skader på vertikale skott akterut for eksplosjonsområdet.

– Fra noen av luftelukene har det blåst ut metallbiter og annet gods, sa Utåker.

Før fergen blir erklært som trygg er det ikke mulig å fastslå hva årsaken til brannen og eksplosjonen er.

Går inn i batterirommet tidligst tirsdag

Corvus skriver i at rotårsaken til brannen ikke er kjent, men at de anbefaler at alle opprettholder kommunikasjonen mellom batteristyringssystem (BMS) og energistyringssystem (EMS).

Salgs- og markedsdirektør i Corvus, Halvard Hauso. Foto: Tore Stensvold

Slags- og markedsdirektør Halvard Hauso i Corvus opplyser til TU at alarmer fra batteristyringen ikke vil nå fram til energistyringssystem og mannskapet på brua dersom de to systemene ikke er koblet.

På spørsmål om det betyr at MF Ytterøyningen hadde frakoblede systemer, svarer Hauso slik:

– Det er for tidlig å si, men det går an å seile uten at de er koblet, sier han.

Politiet har nedsatt en gruppe som jobber med ulykken og vil vurderer videre forløp og avgjør når det er tilrådelig å gå inn i batterirommet.

– Vi vet ikke når det kan skje, men tidligst på tirsdag, sier Hauso.

Corvus: – Viktig å følge rutinene

Corvus skriver til sine kunder og forbindelser at det er viktig å følge foreskrevne rutiner dersom det oppstår «thermal runaway», det vil si overoppheting av battericeller, eller brann.

– Det er viktig at prosedyrene følges og at ikke batterier bare slås av, sier Hauso og påpeker at deres tekniske support kan kontaktes døgnet rundt, hele året.

Han kan ikke kommentere om hva som konkret har skjedd på MF Ytterøyningen så lenge politiet etterforsker ulykken. Han kan heller ikke kommentere Sjøfartsdirektoratets sikkerhetsmelding med råd om ny risikovurdering knyttet til faren ved gassutvikling.

– Det er deres generelle råd til alle. Vi vet ikke om det er knyttet direkte til denne hendelsen, sier Hauso.

Han gjentar at Corvus ønsker å spille med åpne kort for at alle skal kunne lære av denne ulykken.