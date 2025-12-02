Samferdsel
Slik skal Bane Nor unngå full togstans i vinter: Nye supermaskiner, smartere trafikk og digital overvåkning
Etter flere vintrer med ekstremvær og store forsinkelser i togtrafikken setter Bane Nor inn kraftigere maskineri, både fysisk og digitalt, for å hindre full stopp når snø, vind og kulde slår til.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
2. des. 2025 - 11:01
