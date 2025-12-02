Abonner
Samferdsel

Slik skal Bane Nor unngå full togstans i vinter: Nye supermaskiner, smartere trafikk og digital overvåkning

Etter flere vintrer med ekstremvær og store forsinkelser i togtrafikken setter Bane Nor inn kraftigere maskineri, både fysisk og digitalt, for å hindre full stopp når snø, vind og kulde slår til.

Ved hjelp av nye måkemaskiner, smartere trafikk og digital overvåkning håper Bane Nor på å unngå dager med innstilling av alle tog i vinter.
Ved hjelp av nye måkemaskiner, smartere trafikk og digital overvåkning håper Bane Nor på å unngå dager med innstilling av alle tog i vinter. Foto: Eirik Helland Urke
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
2. des. 2025 - 11:01
Bane NORJernbaneSamferdsel
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
H. Henriksen AS
Ingeniører
NVE
Ingeniør - Kvikkleireskred
Sweco Norge
Grunnborer – Østlandet
Asplan Viak
Rådgiver Elkraft / Kraftnett
Asplan Viak
Prosjektadministrasjon - Bygg
En tjeneste fra