Eksperter advarer: Midtvesten i USA står i fare for å rammes av et massivt jordskjelv

Store og ødeleggende jordskjelv rammer USA med ujevne mellomrom, og spesielt på vestkysten. Delstaten Alaska rammes hyppigst og opplever flere kraftige jordskjelv årlig enn alle de andre delstatene til sammen.

Det kraftigste jordskjelvet målt i USAs historie var i 1964 i nettopp Alaska. Skjelvet, som målte hele 9,2, førte til at 130 mennesker omkom i en tsunami som ble utløst. I 1989 døde 63 personer i San Francisco i et annet stort jordskjelv som skapte enorme ødeleggelser.

Men også i Midtvesten har det i lang tid vært en overhengende fare for et stort skjelv. En seismisk sone kalt New Madrid strekker seg nemlig over åtte stater i Midtvesten.

Det er over 200 år siden at sonen sist forårsaket et stort jordskjelv, og det registreres rundt 200 mindre skjelv her årlig.

Frykter «ulv, ulv»-effekt

I lang tid har eksperter imidlertid advart om at det på et eller annet tidspunkt vil komme et nytt, stort skjelv i dette området.

For over 30 år siden spådde klimatologen Iben Browning at det var en 50–50 sjanse for at området ville blitt rammet av et større jordskjelv på en spesifikk dato: 3. desember 1990. Spådommen skapte stor oppmerksomhet, og en rekke journalister og skuelystne sto klare da dagen kom. Men ingenting skjedde.

Ekspertene vet ikke eksakt når et eventuelt skjelv vil inntreffe eller hvor kraftig det vil bli, men de er bekymret over at innbyggerne i de aktuelle områdene har hørt advarslene så mange ganger nå at de ikke lenger tar dem på alvor.

– Fordi det ikke har skjedd ennå, og på grunn av at folk lever sine travle liv i hverdagen, havner dette på en måte i bakgrunnen, sier Robbie Myers, som er beredskapssjef i Butler County i Missouri, midt i hjertet av den seismiske sonen.

Mississippi-elven endret retning

I New Madrid-sonen ble det i årsskiftet 1811 og 1812 registrert flere store jordskjelv med episenter i delstaten Missouri, og skjelvene hadde en styrke opp til 7,7.

Det er ikke kjent hvor mange som døde, men disse områdene var på langt nær like befolket som det de er i dag.

Skjelvene skal imidlertid ha ført til store ødeleggelser på infrastruktur i byer og i landbruket. Mississippi-elven skal dessuten ha snudd retning i en periode som følge av de kraftige rystelsene.

Det er også rapportert at rystelsene førte til at kirkeklokker ringte så langt unna som i Sør-Carolina, som ligger flere delstater unna sørøst for Missouri.

Et nytt, tilsvarende skjelv i dette området er minst like sannsynlig som et nytt skjelv i California, mener koordinator Thomas Pratt ved USAs geologiske overvåkingsinstitutt (USGS).

– Vil bli en kamp om ressursene

Ekspertene mener at et slikt skjelv potensielt kan føre til et stort antall omkomne, at viktige broer over Mississippi raser sammen, at motorveier kollapser, samt at olje- og gassrørledninger blir ødelagt, noe som vil kunne skape nasjonale utfordringer.

Dessuten vil opptil 850.000 amerikanere risikere å miste hjemmene sine, advarer Matthew Clutter ved det føderale beredskapsbyrået FEMA, som er underlagt sikkerhetsdepartementet.

New Madrid-sonen strekker seg over åtte stater, og rundt 45 millioner amerikanere kan bli rammet av et jordskjelv.

– Dersom alle åtte statene omfattes, vil det bli en kamp om ressursene, advarer Clutter.

Mange bygg ikke sikret mot jordskjelv

Landemerket Gateway Arch i St. Louis er 190 meter høyt og er delstaten Missouris høyeste bygg man kan gå opp i. Buen er spesialdesignet for å kunne tåle et kraftig jordskjelv. Foto: AP

Noen lokale myndigheter har vært mer proaktive enn andre i forberedelser for en slik mulig katastrofe. I Memphis i Tennessee har myndighetene tatt grep ved å spytte inn 2,3 milliarder kroner for å sikre hovedbroen som går inn til byen over Mississippi.

I 2020 ble det ferdigstilt en boligblokk i byen St. Louis med 29 etasjer i 2020, og blokken er bygget på en slik måte at den vil svaie fremfor å kollapse ved et eventuelt jordskjelv.

Byens landemerke, den nær 200 meter høye stålbuen Gateway Arch, ble bygget på 1960-tallet. Denne ble også designet på en slik måte at den vil kunne tåle å svaie opp mot en halv meter dersom området rammes av jordskjelv.

Også i St. Louis har flere av byens Mississippi-broer blitt spesialbygget for å kunne tåle en eventuell katastrofe.

Men likevel vil de fleste boliger og næringsbygg i området være svært utsatt dersom katastrofen inntreffer, ifølge ekspertene. Mange områder i regionen mangler byggeforskrifter som krever at bygg sikres mot jordskjelv, ifølge USAs institutt for geovitenskap.

Dyre forsikringskostnader

Beredskapssjefer både lokalt og på delstatsnivå sier at de forsøker å øke bevisstheten rundt jordskjelvfaren hos sine innbyggere.

– Vi oppfordrer alltid folk til å undersøke forsikringsdekningen sin, i tillegg til å sjekke infrastrukturen i boligen sin, om du har en varmtvannstank og sørge for at denne er spent godt fast, sier Sarah Russell, beredskapsansvarlig i byen St. Louis.

I år 2000 hadde 60,2 prosent av innbyggerne i Missouri forsikring som dekket jordskjelv. På 20 år har andelen imidlertid falt drastisk, helt ned til 12,7 prosent. Ifølge myndighetene i Missouri skyldes nedgangen at forsikringskostnadene har skutt i været i løpet av denne perioden.