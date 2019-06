Eksperten er optimist: Kunstig intelligens kan gi både flere jobber og økonomisk vekst

– Noen er kanskje litt redd for at tempoet i utviklingen er så høyt at det er vanskelig å henge med. Men det er mye lettere å få grep om AI nå, enn for ti år siden. Da måtte du virkelig gå på skolen. Det trenger du ikke i dag. Om du kan programmere litt, kan du prøve deg på AI i løpet av en uke, sier Teemu Roos.

