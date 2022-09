Ekspert: Zaporizjzja-inspeksjon viser mange faremomenter

Verden har fått flere svar etter at IAEA-inspektører slapp inn på kraftverket Zaporizjzja, sier Ingar Amundsen i Direktoratet for strålevern og atomberedskap.

Inspeksjonen til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) viser at det er en lang rekke faremomenter som til sammen gir grunn til bekymring for sikkerheten ved atomkraftverket.

– Ett av dem er skytingen, som har tiltatt etter august, og kamphandlingene i umiddelbar nærhet av anlegget, som må stoppe. Så er det dette med kjølingen og at det må gjøres tiltak for å hindre at den eksterne strømmen faller ut, og ikke minst forholdene til de ukrainske arbeiderne på stedet, sier Amundsen, som er seksjonssjef for internasjonal atomsikkerhet.

– Vi er fortsatt bekymret for at det kan skje ulykker på anlegget, det er det ingen tvil om. Nå er IAEAs eksperter til stede. Det er veldig bra, og vi tror det kan medvirke til at situasjonen kan stabilisere seg, og at man kan gjøre noe med disse tiltakene som IAEA trekker fram, sier han.

Økt beredskap

Norske strålevernmyndigheter følger situasjonen tett og har hatt høynet beredskap siden krigen startet. De er i dialog med IAEA og ukrainske myndigheter om situasjonen.

– Det er mye som kan gå galt på et kjernekraftverk, og det er de operative reaktorene vi har størst bekymring for. Hvis noe alvorlig skjer med dem, så vil det kunne få konsekvenser for oss dersom vær og vindretning gjør at det kan bli et nedfall hos oss, sier Amundsen.

Han understreker at de lokale konsekvensene vil kunne bli vesentlig større. I tillegg til de operative reaktorene, er det lagring av både radioaktivt avfall og kjernebrensel på anlegget.

I verste tilfelle

Norske strålevernmyndigheter har utarbeidet det de kaller et worst case-scenario for Norge.

– Da ser vi for oss at det kan være aktuelt med tiltak i deler av næringskjeden for å redusere konsekvensen av nedfallet. Men høyst sannsynlig vil det ikke bli aktuelt å dele ut jod eller gi beskjed om at folk må holde seg inne, sier Amundsen.

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til disse prognosene.