Ekspert om eksplosjonen i Beirut: – Ammoniumnitrat detonerer ikke spontant

– Ammoniumnitrat detonerer ikke spontant. Det er et tertiært eksplosiv, så det må rett og slett ha en ordentlig aksellerant.

Dette sier Peter Hald, sikkerhetssjef ved Institutt for kjemi ved Aarhus Universitet og sprengstoffekspert, etter at mer enn 100 mennesker mistet livet i går under en enorm eksplosjon i havneområdet i Beirut.

Trykkbølgen ødela hus innenfor en radius på flere kilometer, og skjelvinger ble registrert på Kypros mer enn 200 km unna.

Sammenlignes med en liten atombombe

Årsaken til eksplosjonen er ennå ikke klar. Men ifølge det libanesiske presidentkontoret ble 2.750 tonn ammoniumnitrat lagret på lageret der den siste og største eksplosjonen fant sted.

Dette er i tråd med rapporter som dokumenterte at et handelsskip og dets last ble holdt tilbake i havna i 2013.

Det reiser fortsatt spørsmålet om hvordan en enkel brann kan resultere i en eksplosjon av en størrelse som eksperter ifølge DR sammenligner med en mindre atombombe.

Ammoniumnitrat er et salt av salpetersyre og ammoniakkvann, og det er kjemisk ganske stabilt. Det kan ligge i flere tiår uten at det skjer noe, sier sprengstoffekspert Peter Hald.

Eksplosjonen er derfor trolig et samspill av flere faktorer som til slutt detonerte gjødselbestanddelen.

Brann ble detonasjon

Videoen over viser først røykskyen fra den første brannen, men ca. 20 sekunder inn i videoen begynner noen hvite blinker å vises. I følge Peter Hald kan det ha vært tenningsladningen.

– Ammoniumnitrat brenner ikke med de blinkene. Det må være noe annet i tillegg, sier Peter Hald

Det kan bety at enten fyrverkeri eller ammunisjon har blitt lagret i lagerbygget sammen med ammoniumnitratet, og at det til slutt forårsaket eksplosjonen.

Ifølge Peter Hald startet det sannsynligvis som en hvilken som helst liten brann, og så har brannen eskalert når den har spredd seg til noe reaktivt:

– Det som ser ut til å ha skjedd, og som har skjedd mange ganger før når du har hatt slike ulykker, er at det brøt ut en brann, og da tar ammoniumnitratet fyr. Etter hvert som det hele akselererer, blir brannen til en detonasjon, sier han

Flere ulykker med ammoniumnitrat

Historisk sett har det flere ganger gått galt i lager som har lagret store mengder ammoniumnitrat. Det siste tilfellet er fra Kina, der et stort lager fylt med ammoniumnitrat eksploderte i 2015.

Libanons statsminister Hassan Diab har sluppet en offisiell pressemelding der han lover å komme til bunns i saken og stille de ansvarlige til ansvar for ulykken.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.