Ekspert: Meteoritten kan bli funnet først om mange år

Fredagens søk var organisert av Søndre Buskerud Røde Kors Hjelpekorps. De hadde invitert folk og fe til å bli med i søket. Nærmere 80 personer deltok.

Norsk meteornettverk har beregnet hvor meteoritten kan ha landet, og de har snevret inn et aktuelt område hvor den kan befinne seg. Det var i dette området fredagens søk ble systematisk gjennomført.

– Jeg er fortsatt optimistisk på at man kan finne den. Undersøkelsene våre har avdekket bevis på at det er noe som har havnet på bakken, sier meteorekspert Morten Bilet i Norsk meteornettverk til NTB.

Han var ikke fysisk til stede i fredagens søk på grunn av ferieplaner, men var likevel sterkt involvert i aksjonen.

Håper den bremset opp

Det var natt til søndag forrige helg at en meteor førte til et voldsomt lysglimt og høye smell over store deler av Sør-Norge. Mange bekymrede nordmenn ringte umiddelbart inn til nødetatene i uvisshet om hva som hadde skjedd, mens meteorkjennere raskt skjønte at det var snakk om en meteor.

Eksperter fant tidlig ut at den landet i Finnemarka like nord for Drammen. Der suste den ned i en fart som tilsier Oslo-Drammen på rundt to sekunder.

– Vi håper at den har slått borti en stein eller et tre, et eller annet som har bremset den opp, sier Bilet.

Han viser til 2006 da en lignende meteor suste ned mot østlandsområdet, nærmere bestemt Moss. Der traff den et plommetre, som knakk. Huseieren fant meteoritten midt på gressplenen i hagen sin.

Kan bli funnet om mange år

– Dette er en skatt fra verdensrommet. For å kunne bruke datene inni steinen, bør man vitenskapelig sett helst finne den fersk. Da er den også finest, sier Bilet.

En steinmeteoritt vil i vårt klima raskt forvitre til grus. De går sakte, men sikkert i stykker, sier han.

– Det gjelder å smi mens jernet er varmt, sier meteoreksperten.

Meteoren har den siste uken vært svært mye omtalt i medier og blant folk. Men etter hvert som leteaksjoner og søk trolig vil avta med tiden, vil meteoritten kanskje risikere å bli glemt av folk flest.

Men håpet om å finne den vil ikke forsvinne, forsikrer Bilet. Mange meteoritter har blitt funnet årevis etter at den landet, og det samme kan skje med denne, understreker han.

– Den ligger jo der et sted, sier han.