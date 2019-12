Kinzhal-missiler

Ekspert etter test av nye, russiske missiler: – Det finnes ikke noe forsvar mot dem

Russland har testet et hypersonisk og manøvreringsdyktig missil i Arktis. Et slikt våpen finnes det ikke noe godt forsvar mot for øyeblikket, ifølge en representant for det danske Forsvarsakademiet.