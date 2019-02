Eksoskjelettene er på vei inn i industribedrifter

Science fiction-bransjen har – spesielt på film – vært veldig opptatte av ideen om at mennesker kan få ekstra styrke ved hjelp av teknologi. Eksoskjeletter har stått høyt i kurs – sjekk bare sluttscenen i tredje del av Matrix-trilogien, hvor enorme kamproboter blir styrt av et menneske som er plassert i midten, eller Matt Damon-filmen «Elysium», hvor hovedpersonen får påmontert et ytre skjelett med ekstra styrke, og ikke minst Ironman-filmene.