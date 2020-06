Eksklusiv seilbåt gikk på grunn. Nå har eieren tapt rettssaken mot Kystverket

I mai måtte Kystverket forsvare seg mot et millionkrav fra eieren av en 45-fots seilbåt og forsikringsgiganten Allianz i Oslo tingrett. Forsikringsselskapet krevde Kystverket for inntil to millioner kroner i erstatning, og seilbåteieren selv krevde inntil 130.000 kroner. Stridens kjerne var plasseringen av et sjømerke i Trondheimsfjorden.