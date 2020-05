Eksklusiv seilbåt gikk på grunn. Eieren mener sjømerket stod feil og har saksøkt Kystverket

Mandag må Kystverket forsvare seg mot et millionkrav fra eieren av en 45-fots seilbåt og forsikringsgiganten Allianz i Oslo tingrett. Forsikringsselskapet krever Kystverket for inntil to millioner kroner i erstatning. Eieren krever selv inntil 130.000 kroner. Stridens kjerne er plasseringen av et sjømerke i Trondheimsfjorden.

Bakgrunnen for tvisten er en vårdag for snart to år siden. Eieren førte da seilbåten, en Hanse Moody 45 DS, for motor nordover fra holmen Tautra i retning Levanger. Farten var omtrent åtte knop.

Mannen gikk mot en grønn jernstake på Breiviksflua, en grunne nord i Trondheimsfjorden, ifølge sluttinnlegget saksøkernes advokat nylig sendte til retten. Der påpekes det at jernstangen pekte babord og mot farbart farvann.

Eieren mener videre at han passerte stangen på riktig side, samtidig som at han også holdt 40 meters avstand til sjømerket. «Plutselig og uforutsett grunnstøtte båten, som ble sittende fast», heter det i sluttinnlegget. Seilbåten ble senere trukket løs fra grunnen av brannvesenet.

– Var feilplassert

Grunnstøtingen førte til store materielle skader og eieren ble også skadet. Eieren og forsikringsselskapet saksøkte staten i fjor. De krever å få dekket utgiftene sine av Kystverket og peker på at de er ansvarlig for plasseringen av sjømerket.

«Ettertiden har vist at sjømerket rett og slett var feilplassert, og at plasseringen utelukkende var årsak til grunnstøtingen», heter det i sluttinnlegget fra eieren og forsikringsselskapet. De mener Kystverket burde ha blitt oppmerksom på dette tidligere og peker på at staken skal ha vært plassert på stedet i over 100 år.

Eieren og forsikringsselskapet peker også på at staken ble flyttet rett etter grunnstøtingen. De viser til at sjømerket ble flyttet 30–40 meter ytterligere til babord.

«Dette må ha blitt utført nettopp fordi den opprinnelig var feilplassert», argumenterer de til retten. De mener at dersom flyttingen hadde skjedd tidligere, så hadde ikke seilbåten gått på grunn.

De peker på at seilbåteieren er en erfaren og sjøvant båtfører. De peker videre på at han holdt forsvarlig fart og at han var meget oppmerksom på alle forhold. Videre argumenterer de med at han brukt både sjøkart på papir, samt Navionica kart på iPad med video av seilasen, samt at han hadde to Raymarine kartplottere.

Båten som gikk på grunn, er en Hanse Moody 45 DS. Den 45-fots seilbåten er inspirert av mange motorbåter, ved at cockpit og salonger er på samme plan.

– Feiltolket sjømerket

Staten avviser at sjømerket var feilplassert. De peker på at sjømerket var plassert på det grunneste punktet avmerket i sjøkartet. De argumenterer videre med at viseren pekte riktig vei, mot vest der det er farbart farvann.

«At jernstangen har blitt flyttet i ettertid, betyr ikke at den var feilplassert i utgangspunktet. Det kan være flere gode plasseringer av et sjømerke, og ikke kun én», heter det i sluttinnlegget til staten.

De argumenterer videre at beslutningen om å flytte sjømerket, var basert på endret praksis for plassering av slike jernstenger.

De mener grunnstøtingen skyldes at båtføreren feiltolket sjømerket. Kystverket syn er også at seilbåteieren ikke brukte hjelpemidler som sjøkart og instrumenter i tilstrekkelig grad.

«Sjømerket angir ikke – sett i sammenheng med tilgjengelig informasjon i sjøkartet – at det er trygt å seile overalt i den retning viseren pekte, heller ikke 40 meters avstand fra merket», skriver de til retten.

De viser også til at sjøkartet viser en 10 meters dybdekurve i området seilbåteieren grunnstøtte, og argumenterer med at det gjør at han måtte regne med dybder på mellom 1,2 meter (grunnen) og 10 meter (dybdekurven).

– Sjømerker er kun veiledning

Dersom retten skulle slå fast at sjømerket var feilplassert, så mener de Kystverket likevel ikke at de er erstatningspliktige. De viser til at båtførerne har eget ansvar for sikker navigasjon og at sjømerker kun må ses på som navigasjonsveiledning som må brukes samme med andre hjelpemidler.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Kystverket og advokat Bjarne Snipsøyr hos Regjeringsadvokaten som representerer dem. De viser til sluttinnlegget deres og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Advokat Leif Thore Lian som representerer seilbåteieren og forsikringsselskapet ønsker ikke å kommentere saken før den skal behandles av retten.