Eiffeltårnet er fullt av rust

Eiffeltårnet er i dårlig stand og fullt av rust.

Det har kommet frem etter at hemmelige rapporter har blitt lekket til det franske magasinet Marianne, skriver The Guardian. De fastslår også at monumentet trenger en totalrenovering, ikke bare en kosmetisk makeover, som tårnet skal få før de olympiske leker i Paris i 2024.

Skulle bare ha stått i 20 år

Eiffeltårnet ble reist til verdensutstillingen i 1889 for å markere 100-årsjubileet for den industrielle revolusjon.

Den opprinnelige planen var at tårnet bare skulle stå i 20 år. Men 133 år etter byggingen står det fortsatt på Champ-de-Mars i Paris.

Det 7300 tonn tunge jerntårnet er 324 meter høyt. Den er bygget i smijern, som ble oppfunnet i Storbritannia under den industrielle revolusjonen, og det holdes sammen av 2,5 millioner nagler.

Da tårnet ble bygget sa Gustave Eiffel at rustspredning var den største utfordringen for konstruksjonen. Foto: Colourbox

Tårnet fikk også fire strøk rød blymaling, også kjent som mønje, som er forbudt i dag, men som den gang ble ansett som det beste antikorrosjonsmiddelet.

Sivilingeniør Gustave Eiffel, som ledet firmaet som sto bak design og bygging av monumentet, sa den gang at rustspredning var den største utfordringen for konstruksjonen. Derfor foreslo han at det skulle males hvert syvende år.

Vil ikke stenge tårnet i lengre perioder

Siden 1889 har det blitt noen runder med malerkostene, og det er nå tid for gang 20.

Det skal nemlig males på nytt som en del av forberedelsene før OL i 2024, og det vil koste over 600 millioner kroner.

Det var meningen at en tredjedel av tårnet skulle få fjernet all gammel maling og så få to nye lag. Men forsinkelser forårsaket av Covid og den bekymringer knyttet til bly fra den gamle malingen gjør at bare 5 prosent vil bli behandlet.

Overfor magasinet Marianne kaller eksperter det en kosmetisk ansiktsløftning og spår at resultatet blir «beklagelig». De mener at man bør fjerne all maling helt inn til metallet, reparere og male på nytt. Den gamle malingen gjør bare korrosjonen verre, mener de.

Tilsynsselskapet for tårnet, Sete, kvier seg for å stenge tårnet i lengre perioder på grunn av turistinntektene som monumentet gir.

Hvert år besøker mellom seks og sju millioner mennesker tårnet. Dermed er monumentet det fjerde mest besøkte kulturstedet i Frankrike – etter Disneyland, Louvre og Versailles-palasset.

Ifølge The Guardian forsvant 530 millioner kroner i inntekter i 2020 på grunn av covid-nedstengninger.

Rapporter om korrosjonsfare

Til tross for enda mer inntektstap er det ifølge flere rapporter nødvendig å stenge og renovere tårnet.

En rapport fra malerfirmaet Expiris beskrev i 2014 at tårnet hadde sprekker og rust. I tillegg var det bare 10 prosent av den nyere malingen som fortsatt festet seg til strukturen.

– Jeg har jobbet på tårnet i flere år nå. I 2014 mente jeg det hastet veldig med å håndtere korrosjonen, sier Bernard Giovannoni, som er rapportens forfatter og leder for Expiris, til magasinet Marianne.

Han foreslo i 2014 å fjerne all gammel maling og male tårnet på nytt.

En annen rapport – fra 2016 – fant 884 feil, hvorav 68 utgjorde en risiko for strukturens «holdbarhet». Det ble tatt bilder av feilene, og de ble nummerert og klassifisert etter alvorlighetsgrad.

En ekspert sa til Marianne at selv om den originale malingen mange steder fortsatt beskytter metallet, tåler ikke de nye områdene, som delvis er pusset opp, det høye nivået av bly eller rust. Dette kan føre til ytterligere korrosjon.

På Eiffeltårnets nettside skriver arkitekt, ingeniør og historiker Bertrand Lemoine at dersom tårnet bare blir malt på nytt, kan det vare evig.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.