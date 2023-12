Havbrukskonseptet Havliljen har ligget på tegnebrettet i over fem år. Det til tross for at de kostbare oppdrettstillatelsene var på plass allerede i 2020. Bakgrunnen er at gründerne og teknologiutvikleren i eierselskapet Nekst har vært i en konflikt som tidligere i år førte til at de saksøkte hverandre.