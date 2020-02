Åf Advansia vil slå Miris-selskap konkurs

Under navnet Miris eiendom, forsøkte selskapet å friste investorer til å plassere pengene sine i Svart hotell ved foten av Svartisen. Eiendomsselskapet står også bak reguleringsplanen til det spektakulære hotellet, og ble markedsført som samarbeidspartneren til det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta.

Men eiendomsselskapet, som i fjor byttet navn til Innovasjon og Eiendom, er nå krevd konkurs.

Bak konkurskravet står Åf Advansia – som omtaler seg som Norges største fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse.

Rådgivningsselskapet er ordknappe om konkursbegjæringen.

– Vi ønsker ikke kommentere noen detaljer rundt saken nå da den må få følge sin gang, skriver Christopher Klepsland, administrerende direktør i Åf Advansia i en epost.

– På generelt grunnlag, kan vi si at årsaken til eventuell konkursbegjæring er som følge av forfalte fordringer over tid. Det er en prosess som settes i gang i henhold til overordnet konsern-policy, fortsetter han.

Onsdag 19. februar klokken 10.00 møter etter planen Åfs advokater i rettssal 1 i Moss tinghus der kravet skal behandles.

Eiendomsselskapet har tilsynelatende store betalingsproblemer. Siden i fjor vår har selskapet pådratt seg inkassosaker og utleggsforretninger på til sammen fire millioner kroner, viser en fersk kredittsjekk.

– Kravene vil snart bli oppgjort

Seriegründer Jan Gunnar Mathisen står bak Miris samt Innovasjon og Eiendom. Han er videre styreleder og daglig leder i Innovasjon og Eiendom. Miris er den største eieren av selskapet som nå er krevd konkurs, ifølge siste tilgjengelige aksjonærdata.

Mathisen forteller at de snart skal gjøre opp alle krav.

– Selskapet har vært gjennom en periode med presset likviditet, dette har ført at ikke alle krav er blitt betalt til forfall. Det beklager vi. Men vi er et eiendoms- og teknologiutviklingsselskap, da er det utfordrende å holde en jevn kontantsstrøm. Lykkeligvis er den underliggende verdiutviklingen meget god. Dermed vil kravene snart bli oppgjort. Verdiene i selskapet overstiger gjelden med god margin, skriver Mathisen i en epost til TU.

– Miris er et teknologi- og eiendomsutviklingsselskap som skaper verdier på begge felt hver dag. Likviditetsutfordringene er av midlertidig karakter, og iferd med å bli løst, hevder han.

– Miris er absolutt i medvind om dagen, og vi gleder oss til å kunne fortelle dere mer snart, fortsetter han.

Miris er trolig mest kjent for de nevnte planene for et plusshotell ved Svartisen, som etter planen skal produsere mer strøm enn det bruker. Prosjektet går under navnet Svart.

Det var rett før jul, 18. desember at Moss tingrett mottok konkurskravet mot selskapet som er tilknyttet Miris. Saken skulle vært behandlet fredag i forrige uke, men ble utsatt på grunn av Mathisens utenlandsopphold.

Budsjetterte med millionoverskudd

Eiendomsselskapet har nå store betalingsproblemer, viser en kredittsjekk. Regnskapstallene er også røde.

Men tonen utad har vært en helt annen.

I 2017 budsjetterte eiendomsselskapet med en lysende fremtid, som ble vist frem til potensielle investorer.

«MIRIS Eiendom skal sammen med investorer og partnere utvikle verdien gjennom visjoner, idéer, teknologi og utførelse», het det i prospektet. Selskapet skulle ha spesielt fokus på «Smart Living, Co-working, Adventure Destinations og Data Centre»

De så da for seg et lovende 2018 med inntekter på nær 75 millioner kroner og nær 39 millioner kroner i driftsresultat, ifølge budsjettet.

Fasit ble 16,5 millioner i inntekter og et negativt driftsresultat på over 50 millioner kroner i 2018, viser siste tilgjengelige regnskap. Da hadde selskapet også 28 årsverk.

Samme år hadde selskapet et obligasjonslån på over 144 millioner kroner fra investorer som også har kjøpt aksjer i selskapet. Året før var lånet på 12 millioner kroner.

Eier blokkjedeteknologi

Utviklingen av en digital plattform som bruker blokkjedeteknologi til å håndtere investorer og prosjekter, ble da bokført som selskapets mest verdifulle eiendel. Kryptoløsningen, som går under navnet Miris X, ble verdsatt til 24 millioner kroner i 2018.

Selskapets aktiva består foruten dette av eierskap i flere såkalte single purpose-selskaper, altså selskaper som er opprettet for å gjennomføre et enkeltstående eiendomsprosjekt, ifølge siste regnskap.

Mathisen forteller at Miris X-plattformen ligger fortsatt i Innovasjon og Eiendom, hvor Miris er største aksjonær. Han forteller videre at enkelte datterselskaper i Innovasjon og Eiendom er kjøpt ut av morselskapet Miris, og forteller at dette har skjedd til balanseført verdi. Innovasjon og Eiendom vil snart også bli fusjonert inn i Miris, oppgir han.

– Miris X er kanskje den de beste teknologiplattformen for eiendomsutvikling og prosjektstyring som finnes, den er nå ferdigutviklet og i bruk. Kreditorene i Innovasjon og Eiendom har altså krav mot et selskap som har skapt betydelige verdier, og vil få betalt, forteller Mathisen i en epost.

Ifølge siste tilgjengelige aksjonærdata, så er omtrent en tredjedel av selskapet eid av Miris, mens resten i stor grad er eid av småaksjonærer.

Flere betalingsanmerkninger

En kredittsjekk viser at Innovasjon og Eiendom så sent i dag 13. februar tilsynelatende hadde store betalingsproblemer. De er registrert med en rekke betalingsanmerkninger.

Den største enkeltstående inkassosaken er fra PWC i august 2019. De skylder revisjonsfirmaet over én million kroner, ifølge kredittsjekken.

I fjor ble Innovasjon og Eiendom dømt til å betale en tidligere samarbeidsparter 780.000 kroner, etter at han hevdet de brøt en avtale om flere eiendomsprosjekter som Mathisen hadde signert.

Partneren hevdet blant annet at det var han som brakte Svart-prosjektet inn i samarbeidet han hadde med selskaper i Miris-konsernet, ifølge rettsdokumenter.

Den tidligere partneren som fikk selskapet dømt er blant dem som har bedt om utleggsforretning mot Innovasjon og Eiendom. Han ville sikre det han var tilkjent av retten.

På grunn av rettskrangelen er en Peugeot varebil – som eies av Miris – fremdeles tatt i pant for over én million kroner.

Selskapet Novatek har også bedt om utlegg. I september i fjor fikk de tatt pant i innestående på bankkonto for å dekke et krav på 645.000 kroner.

Nå er selskapet tilsynelatende helt tomt for verdier. Fire utleggsforretninger de siste månedene er avsluttet med «intet til utlegg», som betyr at namsmannen ikke har funnet verdier å ta utleggspant i.

Omtrent to tredjedeler av selskapet er eid av småaksjonærer, ifølge siste tilgjengelige aksjonærdata. Dersom det blir åpnet konkurs i selskapet, kan disse trolig se langt etter sparepengene de har investert i selskapet.

I 2018 fikk tilsynelatende Miris AS en pen gevinst på salg av aksjer i Innovasjon og Eiendom. Gevinsten var nær 44 millioner kroner, ifølge regnskapet.