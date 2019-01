Eiendom Norge: Mye av prisfallet i Oslo fra 2017 ble hentet inn igjen i 2018

Eiendom Norge slapp nylig sin regionale boligprisstatistikk for fjoråret, og tar samtidig et tilbakeblikk på boligprisutviklingen i 2018.

– Eiendom Norges regionrapporter for fjerde kvartal viser et velfungerende boligmarked i 2018, men med prisnedgang i de fleste områder i årets siste kvartal, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Eiendom Norges boligprisstatistikk Et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Boligprisstatistikken utgis den tredje virkedagen hver måned kl. 11.00.

Boligprisstatistikken for landets syv regioner utgis hvert kvartal og publiseres i januar, april, juli og oktober.

Eiendom Norge publiserer regelmessige oppsummeringer, kalt «Fakta om Boligmarkedet». Kilde: Eiendom Norge

Ifølge bransjeorganisasjonen var 2018 preget at rekorthøye salgsvolumer, og en nasjonal prisstigning på 2,8 prosent. Året hadde en mer stabil utvikling både nasjonalt og lokalt, etter et 2016 med eksplosiv boligprisvekst og et 2017 med fallende priser, skriver Eiendom Norge på sine nettsider.

Grafen fra Eiendom Norge (under) viser at prisene steg årets første halvår og deretter falt noe tilbake utover høsten. Dette er et typisk årsmønster for utviklingen i boligprisene. Men prisstigningen på kun 2,8 prosent fra året før er ifølge Eiendom Norge imidlertid den fjerde dårligste årsveksten på de siste 15 årene; kun 2008, 2013 og 2017 har gitt lavere årsvekst. Om vi i tillegg justerer for inflasjon tilsier dette faktisk et fall i realprisene, opplyser organisasjonen.

Boligprisutvikling for Norge gjennom året – siste tre år. Skjermbilde: Eiendom Norge

Ny vekst i Oslo

Prisene i Oslo økte betraktlig igjen i begynnelsen av 2018, etter det betydelige prisfallet fra 2017. Oslo var også den byen der prisene falt minst utover høsten. Svakest prisutvikling av de store byene hadde Trondheim, som avslutter året med priser 0,8 prosent lavere enn de var for et år siden, opplyser Eiendom Norge.

Den sterkeste tolvmånedersveksten var i Ullern i Oslo, med en oppgang på 7,8 prosent. Deretter fulgte Vestre Aker bydel i Oslo med 7,7 prosent og Nordre Aker med 7,6 prosent.

– Flere bydeler i Oslo har størst prisvekst i 2018, og mye av prisfallet i hovedstaden i 2017 er hentet inn igjen. I fjerde kvartal har prisene stort sett gått ned over hele landet, noe som er normalt i årets siste kvartal, sier Lundesgaard.

Holmestrand opp, Bergen nord-øst ned

Den svakeste tolvmånedersveksten hadde Notodden i Telemark, med en nedgang på 2 prosent. Lillehammer, og Elverum opplevde et prisfall på henholdsvis 1,7 og 1,6 prosent.

Holmestrand i Vestfold opplevde sterkest vekst i fjordårets siste kvartal, med en oppgang på 2,5 prosent, mens Bergen Nord/Øst hadde den svakeste utviklingen, med en nedgang på 3,7 prosent.

Stadig lengre omsetningstid

Eiendom Norge fører også statistikk over boligers omsetningstid. Denne viser at det tar stadig lengre tid å selge en bolig, både i landet som helhet og i storbyene.

I 2018 tok det i snitt 46 dager å få en bolig solgt, 9 dager mer enn snittet var i 2017. Og mens det i 2016 tok i snitt 14 dager å selge en bolig i Oslo, tok det i 2018 28 dager.

Høy kvadratmeterpris i Tromsø

Statistikken viser også median kvadratmeterpris for leiligheter i Norges største byer. Prisene er høyest i Oslo og de omliggende kommunene. Eiendom Norge trekker også frem at kvadratmeterprisene for leiligheter i Tromsø ligger over både Trondheim og Bergen.

Median kvadratmeterpris for leiligheter i 2018 – fordelt på de største byene. Skjermbilde: Eiendom Norge

Eneboliger i Oslo dobbelt så dyre som andreplassen

Statistikken over medianprisen for eneboliger i de ulike fylkene viser at Oslo ligger et godt stykke foran de andre byene med en medianpris på nesten det dobbelte av neste fylke på listen, Akershus. Rimeligste medianpris finner vi Hedmark og Oppland, opplyser Eiendom Norge.

Utsikter for 2019

Eiendom Norge påpeker i sin oppsummering at flere varslede rentehevinger vil påvirke husholdningenes økonomi i 2019, og at dette ifølge beregninger vil bidra til lavere boligpriser. Grunnen til at renten går opp er imidlertid i hovedsak at norsk økonomi går bra, ved at arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten solid, opplyser Eiendom Norge, og at denne faktoren på sin side taler til høyere boligpriser.

Boliglånsforskriften Forskriften trådte i kraft i januar 2017, og satte strengere krav til blant annet egenkapital og årsinntekt ved lån til bolig.

Krav til andel egenkapital av kjøpesummen ved lån til primærbolig: 15%

Nytt krav til egenkapital (40 prosent) ved lån til sekundærbolig i Oslo: 40%

Ny bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto årsinntekt.

Målet med forskriften h å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet og i husholdningenes gjeld. Kilde: regjeringen.no

Det i flere av de største byene vil ferdigstilles flere nye boligprosjekter i løpet av 2019, og at det vil kunne påvirke bruktmarkedet i form av at det blir lagt ut flere boliger når innflytterne i nybyggene skal selge sine tidligere boliger.

Flere tegn på fortsatt nedgang

Oppsummeringen påpeker også at boliglånsforskriften som kom i 2017 og hadde en umiddelbar effekt på boligmarkedet i Oslo, vil videreføres ut 2019. Likevel har myndighetene ved innføringen av forskriften etablert et styringsverktøy. Om prisene i Oslo-markedet skulle falle betydelig vil for eksempel det særegne 40%-kravet til egenkapital for sekundærboliger bli debattert, opplyser Eiendom Norge.

De trekker også frem at det i 2018 ble vedtatt å etablere et nasjonalt gjeldsregister, med mål om å gi bankene bedre oversikt over låntagernes kredittsituasjon, og å unngå at for eksempel dyre forbrukslån benyttes som egenkapital ved boligkjøp. Lavere tilgjengelig egenkapital skal i teorien redusere etterspørsel og dermed lavere boligpriser, men det gjenstår å se akkurat hvordan det nye gjeldsregisteret vil påvirke boligmarkedet, skriver Eiendom Norge.