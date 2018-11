Eidsiva Energi og Hafslund E-CO vil slå seg sammen

Eidsvia Energi og Hafslund E-CO er allerede to av landets største kraftselskaper. Nå vil de slå seg sammen og bli enda større. Dette er den andre store fusjonsplanen som er lagt fram i norsk kraftsektor den siste måneden.

De to selskapene har undertegnet en intensjonsavtale for å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene.

«En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring», heter det i en felles pressemelding.

Det nye selskapet vil opprette to ny selskaper; et nytt nettselskap som vil få nærmere én million kunder og et produksjonsselskap som samlet vil produsere rundt 16,4 terawattimer.

Det er fortsatt langt fram til en endelig avtale og i månedene framover er selskapene enige om å utarbeide forslag til aksjonæravtaler og vurderinger av hva verdiene i selskapene er.

Denne avtalen skal eierne skal ta stilling til før myndighetene til slutt skal se gjennom avtalen, som er avhengig av myndighetenes godkjennelse for å bli noe av.

Det er bare én måned siden Trønderenergi og NTE annonserte at de skal slå seg sammen og etablere Norges nest største nettselskap, målt i antall kunder. Sammenslåingen av det trønderske strømnettet vil starte i første kvartal 2019, og det nye konsernet vil få om lag 250.000 kunder og en samlet nettkapital på omtrent 5,4 milliarder kroner. Selskapet får rundt 450 medarbeidere. Hovedkontoret vil ligge på Stjørdal, mens driftsmiljøene vil ligge i Trondheim og Steinkjær.

KLP har vært eier i TrønderEnergi Nett siden 2011 og vil eie 20 prosent i det nye konsernet.