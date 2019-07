Effekttariffer er bra for elbileiere

I en artikkel i TU 25. juni kommer det fram at både strømselskapet Tibber og Elbilforeningen frykter for at effekttariffer skal komplisere og hindre lading av elbiler. Det er helt feil. De bør heller være redd for at effekttariffer ikke blir innført.

Tibber har utviklet en app som bruker data til å flytte strømforbruk til timer der strømmen er billig, og det er en god begynnelse. Men Tibber-sjef Edgard Vårdal Aksnes hevder at «svingende strømpris er nok incentiv». Aksnes velger å overse det enkle faktum at kraftsystemet er på vei dit at det er effekt og ikke energi som er begrensningen og også hovedkilden til høyere strømkostnader for forbrukerne.

I tillegg til strømprisen må forbrukerne betale en nett-tariff, la oss kalle det en «billett» for å frakte strømmen hjem til oss forbrukere. Dagens kraftsystem har en begrenset kapasitet til å overføre strøm på et gitt tidspunkt til den enkelte forbruker, og skal denne kapasiteten økes, må nettet oppgraderes og nettselskapene investere mer. Eierne av elbiler og alle vi andre forbrukerne må i siste instans plukke opp disse kostnadene, og vi har derfor en felles interesse av at disse blir lavest mulig.

Det er veldig forenklet den timen i året hvor flest av oss lader bilen, og samtidig bruker strøm til andre formål, som eventuelt fører til at man må utvide kapasiteten i nettet og øke nettkostnadene.

Dette er ikke komplisert og i prinsippet det samme som skjer om du skal ha med flere passasjerer i bilen din. Kjører du alene hele året, bortsett fra en dag hvor du skal ha med passasjerer må du faktisk skaffe deg en ti-seter, og det blir jo ganske dyrt bare for den ene dagen. Hva om du heller fordeler de ni passasjerene over to dager og heller kjøper en femseter? Kostnadene blir lavere, alle kommer frem, men til litt forskjellig tidspunkt.

Data fra AMS-målerne til Tibber får allerede brukerne til å flytte lading til de billigste timene for strømmen, primært til natta. Innføring av en effekttariff vil gjøre eksakt det samme, bare forsterke denne forflytningen. Det er heller ikke slik at elbileierne og vi andre skal betale mer ved innføring av effekttariff. Ulf Møller i Energi Norge viser til at bransjen ikke vil ta mer betalt, men at forbrukerne vil betale mer for å bruke effekten, altså kapasiteten i nettet og tilsvarende mindre for å frakte strømmen i nettet.

Det er ingen grunn til at elbileierne skal frykte en innføring av effekttariff, de bør heller være redd for at dette eventuelt ikke blir innført

Klarer vi å fordele bruken av strøm over døgnet og året, slik at det ikke er nødvendig å investere i økt kapasitet vil ikke nettselskapene ha behov for å øke nettkostnadene og vi slipper billigere unna. De av oss som får til å flytte forbruket til timene på døgnet med lavest totalt forbruk, for eksempel natta, vil til og med kunne få en lavere nettkostnad.

Det er altså ingen grunn til at elbileierne skal frykte en innføring av effekttariff, de bør heller være redd for at dette eventuelt ikke blir innført. Da havner vi lett i en situasjon hvor en stor del av elbillading og annet forbruk på samme tidspunkt fører til økte nettkostnader for oss alle. Og hvem vil vel det?