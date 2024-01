Mer enn 1,3 millioner varmepumper er i drift i Norge, i 2022 alene ble det solgt 140.000 luft-til-luft-varmempumper. Tall fra Norsk forening for varmepumper viser at det er solgt 1,64 millioner pumper i perioden 1987 til 2022.

Av disse er 1,49 millioner luft-til-luft-varmepumper. 57.000 er luft til vann, 64.000 er væske til vann og 26.000 er ventilasjonsvarmepumper.

Effekten til en luft-til-luft varmepumpe faller med utetemperaturen. Men selv i sprengkulda gir moderne pumper dobbelt så mye varme ut som den bruker elektrisk strøm til å hente varmen.

Effekten til en varmepumpe oppgis i COP, Coefficient of Performance, også kalt varmefaktor eller effektfaktor. COP uttrykker forholdet mellom hvor mye elektrisk energi varmepumpen trekker fra strømnettet og hvor mye varmeenergi den avgir. Hvis pumpen trekker 1 kW strøm og avgir 4kW varme, er COP-faktoren 4.

Dette er en øyeblikksverdi, ofte brukes derfor SCOP i stedet, som er en årsvarmefaktor.

Mer en halvert effekt

Men nå, i sprengkulden, er det øyeblikket som gjelder. Vanligvis oppgir produsentene nominell faktor ved 20 °C innetemperatur og 7 °C utetemperatur. Toshiba oppgir på sine nettsider at en av deres modeller da har en COP på 5.33, når 40–50 prosent av kapasiteten er benyttet. Når utetemperaturen faller til -15 °C, reduseres COP til 2.35 når varmepumpen går for full kapasitet.

Konkurrenten Mitsubishi Electrics bestselger kan ved en utetemperatur på minus 25 grader levere 3.1kW, med en COP på 2, ved minus 15 grader ligger COP på 3.2. Pumpen er sertifisert for temperaturer helt ned til 35 kuldegrader.

– Det er i dag ikke noe problemer med varmepumper ned til minus 15–20 grader, da faller ofte COP ned til 2, men lenger ned går den sjelden, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk varmepeumpeforening.

Sertifisert for minus 30

Hagemoen beroliger de som måtte være engstelige for om varmepumpen tåler sprengkulden vi har nå.

– Varmepumper tilpasset nordisk klima skal ikke slås av selv om det er kaldt, de vil fortsatt levere noe varme selv på de kaldeste dagene. Men når det er kaldt er det ekstra viktig å sørge for at filtrene til innerdelen er rene, sier Hagemoen.

Han advarer også om at man bør forsikre seg om at det ikke bygger seg opp for mye is under utedelen – og at denne ikke må bli pakket inn i snø.

– Det ble solgt enkelte billige varmepumper på 1990-tallet, og også noen som ikke var laget for vårt klima. Men de er alle ute av drift nå. Alle de som leverer varmepumper tilpasset nordisk klima, har testet sine pumper gjennom flere år på steder som Røros eller andre steder der det normalt er veldig kaldt om vinteren.

Av ettermonterte varmepumper er luft-til-luft det vanligste. Noen har også luft-til-vann-varmepumper. Disse er alltid knyttet til en elkjel for spisslast når det er virkelig kaldt.

– Luft-til-vann kan brukes som hovedvarmekilde selv når det er sprengkaldt. De som har luft-til-luft bør nok ha vedfyring eller annet alternativ til varmepumpen når temperaturen blir virkelig lav, sier Hagemoen.