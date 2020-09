Edvard Grieg-feltet leverer bedre enn forventet: Øker reservene i feltet

Lundin Energy melder at de øker de utvinnbare reservene i Edvard Grieg-feltet med nærmere 50 millioner fat olje. Årsaken er at produksjonen fra plattformen har vært bedre enn de forventet.

De totale utvinnbare reservene på Edvard Grieg er nå på 350 millioner fat. I tillegg blir den forventede platåproduksjonen til plattformen forlenget med et år, til slutten av 2023. Det inkluderer produksjonen fra de tilknyttede feltene i området, Solveig og en utvidet brønntest på Rolvsnes.

– Siden Edvard Grieg startet produksjonen i 2015 har feltet år for år overgått våre forventninger, både fra et reservoarperspektiv, men også på operasjonell ytelse, sier Nick Walker, direktør i Lundin Energy.

Årsaken er blant annet at det blir produsert mindre vann fra brønnene enn de trodde på forhånd.

Øker verdien

Lundin forklarer at de har gjennomført en undersøkelse med 4D-seismikk, som viser bevegelsene i vannet i reservoaret. Her kan de se at vannet befinner seg lenger vekke fra produksjonsbrønnene enn forutsett, som antyder at det er mer olje å hente ut fra reservoaret.

Dette blir også støttet av en reservoarmodell som er oppdatert med de siste resultatene, og som viser at det er grunnlag for økte reserver og at produksjon på toppnivå kan vare lenger.

– De ekstra reservene i feltet er ren inntjening, ettersom det ikke kreves noen nye investeringer i feltet for å hente dem ut, skriver Lundin i meldingen.

Totalt har selskapet nå kunnet øke reservene fra feltet med hele 90 prosent, fra utbyggingsplanen ble levert i 2012. Da var det anslått at feltet inneholdt 183 millioner fat. Platåproduksjon er totalt forlenget med hele 5 år, fra det som var anslått da feltet ble godkjent av myndighetene.

De totale reservene fra hele området, inkludert Solveig fase 1 og brønntesten på Rolvsnes, er nå økt til 410 millioner fat.

Tror på mer olje

– Økte i reserver og forlenget topproduksjon er ekstremt verdiøkende, siden det ikke kommer med et behov for mer investeringer. Jeg er sikker på at Edvard Grieg-området vil fortsette å vokse videre, og bli stadig mer verdifullt, sier Walker.

For Lundin tror ikke toppen er nådd. Oljeselskapet anslår at det finnes et potensial i området på hele 800 millioner fat olje. Det inkluderer en oppside i de eksisterende feltene, i tillegg til ressurser i prospekter i området.

Selskapet opplyser at de ser flere attraktive letemål, som ligger i en avstand som gjør det mulig å knytte dem til eksisterende infrastruktur.

I det ene, som har fått navnet Merckx-prospektet, skal de bore en letebrønn i siste kvartal i år.

– Målet er å gradvis modne disse mulighetene, slik at vi kan produsere for fullt, også etter 2023, skriver Lundin i meldingen.

Elektrifisering

Solveig-feltet, som tidligere var kjent som Luno 2, skal produseres gjennom Edvard Grieg-feltet, og er nå under utbygging. Etter planen skal det starte opp neste år.

Plattformen er bygget for å kunne ta imot volumer fra andre felt, men det krever likevel at det gjøres noen modifikasjoner på plattformen.

I tillegg skal Edvard Grieg-feltet elektrifiseres fra 2022, når områdeløsningen for Utsirahøyden er klar. Da må gassturbinene skrus av, og varmebehovet skal dekkes med elkjeler.

I utgangspunktet ønsket Lundin å beholde gassturbinene, men et stortingsvedtak i 2015 satte en stopper for det. Likevel var det lenge spekulasjoner om at oljeselskapet ikke ville skru av gassturbinene, men i fjor høst kom meldingen om at Lundin skal bruke elektriske kjeler.

Løsningen ble teknologi fra Flekkefjord-selskapet Parat Halvorsen.