Ebola-medisin viser seg svært effektiv i testforsøk

Et medisinsk gjennombrudd viser at to nye medisiner kan gi håp om å stanse ebola-epidemien. Dødelighetsraten falt til rundt 30 prosent i forsøkene.

– REGN-EB3 og mAb114 er de første medisinene som i en vitenskapelig studie klart viser betydelig reduksjon i dødeligheten for folk som er smittet av ebolaviruset, sier Anthony Fauci, som leder amerikanske National Institutes of Health (NIH).

Pasienter som har fått to andre medisiner som i forsøk har vist seg mindre effektive og derfor ikke lenger testes ut, får nå mulighet til å gå over til de to nye medisinene, opplyser det føderale amerikanske helseinstituttet.

1800 døde siden august i fjor

Den endelige analysen av studien vil være klar i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Da blir de fullstendige resultatene sendt inn for publisering i et medisinsk tidsskrift, opplyser han.

NIH, helsemyndighetene i Kongo og Verdens helseorganisasjon (WHO) hyller i en felles uttalelse «det usedvanlige teamet med individer som har arbeidet under svært vanskelige forhold for å utføre denne studien», samt pasientene og deres familier.

Over 1.800 mennesker har dødd av ebola i Kongo siden utbruddet startet i august i fjor.

Mens medisinen som nå er utprøvd, viser seg effektiv for dem som allerede er smittet, uttaler Fauci at målet er å utvikle en vaksine som kan hindre smitte.