Easee vil løse salgsforbud i Sverige med klistremerker

Det svenske Elsäkerhetsverket stanset i mars salget av ladestasjon-produsenten Easees elbilladere i Sverige, blant annet på grunn av det de mener er for svak dokumentasjon på jordfeilvernet som er brukt i enhetene.

Easee fikk frist til 14. juni med å levere inn en plan for utbedring av de installerte enhetene i Sverige, skriver NRK.

Nå vil selskapet løse problemene i det svenske markedet med oppdatert risikovurdering og ny merking av de installerte enhetene. Merkingen skal være i form av klistremerker som sendes ut til kundene.

– Planen er beskjeden fordi den ikke trenger å være kompleks. Vi har lært av våre feil og ønsker å rette dem opp ved å løse dokumentasjonsproblemet med oppdatert dokumentasjon og ny merking, sier fungerende PR og kommunikasjonsansvarlig Marthe Kindervaag i Easee til kanalen.

I Sverige er det montert 100.000 Easee-ladere, så selskapet må dermed sende ut 100.000 klistremerker. Selskapet skal også gjennomføre testing for å bedre kunne dokumentere eksisterende feil.

Viser til støtte fra TÜV SÜD

I et brev til Elsäkerhetsverket hvor Easee legger frem sitt forslag til løsning, skriver de at de har hyret inn eksterne selskaper for å kryssjekke og analysere vurderingen. De har allerede fått utført ny risikovurdering som viser at det ikke er noen økt fare for støt.

TU har sett denne dokumentasjonen som støtter Easees syn. Den er utarbeidet av sertifiseringsorganisasjonen TÜV SÜD Product Service, og konkluderer med at Easees risikoanalyse viser at løsningene som er valgt på noen punkter går utover kravene i de aktuelle EU-direktivene ladestasjonen må oppfylle.

Denne dokumentasjonen viser at det ikke er behov for å gjøre fysiske tiltak i forbindelse med ladestasjonene som er installert, mener Easee. De vedgår at de ikke hadde tilstrekkelig dokumentasjon på plass da produktet kom på markedet, men mener det er bevist at de allerede solgte og installerte stasjonene ikke utgjør noen fare for brukere eller utstyr.

Klistremerkene skal rette opp manglende merking av ladestasjonene, som Elsäkerhetsverket har påpekt at ikke er på plass. Dette handler blant annet om hvilke temperaturer ladestasjonene er laget for å operere i. Easee vil også oppdatere bruksanvisningen.

Oppdaterert dokumentasjon klar til høsten

Easee skal utføre ytterligere testing, og deretter oppdatere dokumentasjonen som følger ladestasjonene. Dette er forventet gjennomført innen 30. september. Deretter skal de tilby oppdatert merking til eiere av ladeutstyret. Dette vil skje mellom utgangen av september og utgangen av mars neste år.

Det er ikke kjent om Elsäkerhetsverket vil godta Easees forslag til løsning. De har tidligere sagt til TU at de prioriterer saken, og vil ta stilling til om forslaget er tilstrekkelig innen noen uker.