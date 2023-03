Easee må massepermittere

Easee er i krise. Omsetningsforbudet i Sverige gjør at de må hente inn mer kapital for å overleve, skriver Dagens Næringsliv. Nå permitterer selskapet ansatte.

Bakgrunnen er en markedskontroll Elsäkerhetsverket i Sverige har gjennomført. De tekniske løsningene i ladestasjonen ble bedømt å ikke tilfredsstille sikkerhetskrav. Det førte til omsetningsforbud i Sverige tidligere denne uken.

Det kan bety omsetningsforbud i resten av EU og EØS når de ulike landenes eltilsyn har vurdert Elsäkerhetsverkets rapporter. Easee har varslet at de anker vedtaket, og søker nå en midlertidig forføyning mot beslutningen i Sverige.

Easee-gründer Jonas Helmikstøl må permittere ansatte. Nå forsøker selskapet å hente inn frisk kapital. Foto: Marius Valle

Må hente inntil en milliard kroner

Selskapets administrerende direktør Jonas Helmikstøl forteller til avisen at de trenger å hente mellom en halv og en milliard kroner. De har ikke god tid på seg.

Selv gir han uttrykk for at han ikke frykter konkurs eller konsekvensene av å bli utvannet som aksjonær, og at det viktigste er at selskapet overlever.

Torsdag ettermiddag var det ekstraordinært styremøte, hvor det ble klart at de måtte permittere. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken ni fredag morgen.

Til DN sier Helmikstøl at over hundre personer må permitteres. De som er kritiske for å holde driften i gang blir foreløpig værende på jobb. I en pressemelding Easee sendte ut fredag formiddag heter det at det er uklart hvor mange som rammes.

Easee har rundt 350 ansatte i Norge, og til sammen 150 i andre land.

– Menneskene er grunnverdien i selskapet vårt og det viktigste vi har. Dette gjør ulidelig vondt, men denne prosessen må til for at folk skal ha en fantastisk arbeidsplass i mange tiår fremover. Jeg skal kjempe for folkene mine ned til hver bidige krone. Reisen vår har bare begynt, og dette er en hump i veien, sier Helmikstøl i pressemeldingen.

En prosess for innhenting av kapital er satt i gang, og selskapet er i dialog med flere mulige investorer.