Dyson vil gi deg et helt nytt syn på innebelysning

Når Dyson kommer med nye produkter vet vi at det blir noe spesielt, og noe som koster flesk. Selskapet er for for luftbevegelse på ulike måter det Apple er for sine produktkategorier. De to nye lampene deres, Floor og Desk, introduserer masse ny teknologi til et prisnivå man ikke er vant til. Men det er det verd for kombinasjonen av teknologi og design, mener det ingeniørtunge engelske selskapet.